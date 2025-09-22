COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Masacre en la cárcel de Machala deja 14 muertos y 14 heridos tras ataque de reclusos

La madrugada del lunes 22 de septiembre, un violento motín en la cárcel de Machala dejó 14 muertos, entre ellos un guía penitenciario.
Masacre en la cárcel de Machala deja 14 muertos y 14 heridos tras ataque de reclusos
Redacción

Redacción ED.

Redacción

Un nuevo episodio de violencia que trajo consigo una masacre golpeó al sistema penitenciario ecuatoriano la madrugada de este lunes 22 de septiembre de 2025. En la cárcel de Machala, provincia de El Oro, se registró un ataque múltiple que dejó 14 personas asesinadas. Entre ellas está un guía penitenciario, y 14 heridas.

De acuerdo con información policial, los hechos se iniciaron alrededor de las 02h00, cuando un grupo de reclusos identificado como miembros de la organización criminal Los Lobos Box logró escapar de sus celdas. En el ataque inicial terminó asesinado un guía penitenciario, dos policías resultaron heridos y otros uniformados quedaron secuestrados.

Posteriormente, los internos se dirigieron a un pabellón donde permanecían miembros de la banda rival Los Lobos, lo que derivó en un enfrentamiento armado. El comandante de Policía en El Oro, William Calle, confirmó que durante la masacre se produjeron tres detonaciones y una serie de disparos que se prolongaron por 40 minutos.

Lo que se sabe de la masacre

Las víctimas heridas en la masacre fueron trasladadas a casas de salud de la provincia. Mientras tanto, varios reclusos aprovecharon la confusión para escapar, aunque la Policía informó que hasta la mañana se habían recapturado a 13 de ellos.

Un contingente de 200 uniformados, entre policías y militares, reforzó la seguridad en el perímetro del centro carcelario, que alberga a más de 1.400 privados de libertad. Medicina Legal ingresó al penal para el levantamiento de cuerpos, mientras familiares de internos se concentraban en los alrededores en busca de información.

La cárcel de Machala, ubicada en pleno centro de la ciudad, tiene señalamientos en repetidas ocasiones por la ciudadanía como un riesgo de seguridad debido a su localización.

Este hecho se suma a la ola de violencia que desde 2021 ha dejado cerca de 600 reclusos asesinados en distintos motines en Ecuador. La magnitud de la crisis llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el país en conflicto armado interno y a militarizar las cárceles desde 2024. Sin embargo, las masacres carcelarias continúan evidenciando la pugna de poder entre bandas rivales y el debilitamiento del control estatal en los centros de reclusión.

ÚLTIMAS NOTICIAS

