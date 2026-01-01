Masacre en Manta: Yulexi Alonzo Mera, quien estaba embarazada, se convierte en la séptima víctima de atentado y la primera del 2026

El inicio del año 2026 se ha tornado sombrío para la provincia de Manabí tras confirmarse el fallecimiento de Yulexi Elizabeth Alonzo Mera, una joven de 25 años de edad que se encontraba embarazada al momento del ataque. Su deceso eleva a siete la cifra de fallecidos por la masacre en Manta registrada la noche del 31 de diciembre. Este trágico desenlace ha conmocionado a la comunidad, pues la mujer se convierte, lamentablemente, en la primera víctima mortal de la violencia en el puerto manabita durante el primer día del nuevo año, marcando un comienzo de ciclo lleno de dolor.

Yulexi, quien figuraba en la lista inicial de heridos y luchaba desesperadamente por su vida y la del ser que crecía en su interior en una casa de salud de la ciudad. A pesar de los esfuerzos médicos, la gravedad de las heridas sufridas durante el atentado impidió su recuperación. Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para su familia, sino que simboliza la crueldad de un ataque que no respetó condición ni género, dejando un vacío profundo en un entorno que ya se encontraba de luto.

Detalles de la Masacre en Manta

El ataque armado que cobró la vida de Yulexi y otras seis personas ocurrió alrededor de las 23h00 del 31 de diciembre en el barrio Nueva Esperanza, perteneciente a la parroquia Eloy Alfaro. Lo que debía ser una celebración familiar por la llegada del Año Nuevo se transformó en una escena de terror cuando sujetos desconocidos irrumpieron en el lugar. La masacre en Manta se ejecutó en cuestión de minutos, interrumpiendo abruptamente los festejos y sembrando el pánico entre los presentes.

Según los reportes, sujetos armados llegaron hasta la vivienda donde se desarrollaba la reunión y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que se encontraba departiendo en el exterior del inmueble. La ráfaga de fuego alcanzó a múltiples asistentes, generando un caos inmediato y dejando un saldo inicial de muertos y heridos que colapsó la capacidad de respuesta del sector. La violencia empleada en este acto ha sido condenada por la ciudadanía, que observa con temor el recrudecimiento de la inseguridad.

Identificación de las víctimas mortales previas

Antes del fallecimiento de Yulexi, las autoridades ya habían identificado a seis personas que perdieron la vida en el lugar de los hechos o poco después del ataque. Esta masacre en Manta cobró la vida de Pedro Arturo Mera Guadamud, de 26 años; Jorge Luis Párraga Barreto, de 42 años; Víctor Ángel Alonzo Cevallos, de 45 años; y Luis Damián Mera Ortiz, de 28 años. Estos hombres, que se encontraban celebrando junto a sus seres queridos, fueron abatidos por las balas en el sitio del suceso.

La lista de fallecidos incluía también a Rosa Dolores Mera Guadamud, de 45 años, y a un menor de edad, Jonaiker Issac Suárez Burgos, de tan solo 10 años. La inclusión de un niño y ahora de una mujer gestante entre las víctimas fatales subraya la brutalidad del ataque. La pérdida de estas vidas ha generado una ola de indignación y tristeza en la parroquia Eloy Alfaro, donde los vecinos no logran asimilar la magnitud de la tragedia ocurrida a vísperas del cambio de año.

Situación de los heridos tras la masacre registrada en Manta

Además de los siete fallecidos confirmados hasta el momento, el ataque dejó a otras personas heridas que continúan luchando por su recuperación. Entre los sobrevivientes de esta masacre en Manta se encuentran una niña y un adolescente, quienes requieren atención especializada. Las personas que se encuentran heridas son: Kira M., José A., Lisandro P., Anthony A., Jonathan A., Rafael E., Yahaira A., Andrews L., Yaleska L. y Steven M., quienes permanecen bajo observación en distintas casas de salud.

La emergencia puso en evidencia las graves carencias del sistema de salud local, ya que se reportó una insuficiencia inicial de ambulancias y personal médico para atender la magnitud del desastre. Ante la demora de las unidades de socorro, muchos de los heridos tuvieron que ser trasladados de urgencia en vehículos particulares por sus propios familiares y vecinos. Esta situación complicó la atención inmediata de pacientes críticos como Yulexi, cuya vida dependía de un socorro rápido y efectivo.

Estadísticas históricas de violencia en 2025

El contexto en el que se produce este evento es alarmante. Con este suceso, que constituye la undécima masacre en Manta dentro del distrito que agrupa también a Montecristi y Jaramijó, la zona cerró el año 2025 con cifras rojas. Se contabilizaron un total de 519 muertes violentas, lo que representa la cifra más alta en la historia de esta jurisdicción. Este récord sangriento supera ampliamente los registros anteriores y evidencia una crisis de seguridad sin precedentes en la región.

Las estadísticas señalan que el año 2025 superó las 331 muertes registradas en 2024, mostrando un incremento desmedido de la criminalidad. La parroquia Eloy Alfaro, escenario de este último ataque, acumuló por sí sola 100 homicidios durante el año, consolidándose como uno de los puntos más críticos. El inicio de 2026 con la muerte de Yulexi sugiere que la tendencia violenta persiste, manteniendo en zozobra a una población que clama por paz y justicia.