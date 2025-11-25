Matthew McConaughey revela cómo un “sueño húmedo” lo guió hacia su esposa Camila Alves

El actor estadounidense Matthew McConaughey reveló un sueño vivido a mediados de sus 30 años que lo convenció de rendirse en la búsqueda de pareja, permitiendo que tres meses después conociera a su ahora esposa Camila Alves.

El también productor hizo la confesión en su boletín semanal ‘Lyrics of Living’, destacando que tenía un gran deseo por ser padre.

Matthew McConaughey estaba en busca de la mujer ideal

En el boletín, McConaughey describió su etapa a mitad de los 30 como un punto de inflexión. Había mantenido relaciones con mujeres que consideraba excepcionales y que aún mantiene como amigas, pero ninguna había evolucionado hacia un compromiso duradero. “Eran paradas, no destinos”, escribió el actor, ganador del Óscar por ‘Dallas Buyers Club’ en 2014.

McConaughey añadió que tenía el anhelo por una compañera de vida, una mejor amiga y la madre de sus futuros hijos. “Buscaba a la indicada. La buscaba a ella”, indicó en el texto, donde reflexionó sobre el deseo profundo de formar una familia.

Su sueño revelador

El sueño ocurrió en ese momento de búsqueda intensa. McConaughey se vio a sí mismo como un hombre mayor, de 88 años, sentado en una mecedora en el porche de una casa campestre. A su alrededor había 22 mujeres, 22 vehículos y 88 niños, uno por cada año de su vida imaginada.

Contó que cada mujer aparecía serena y satisfecha, y los niños reían, jugaban y mostraban salud y felicidad. McConaughey no estaba casado con ninguna de las mujeres, pero era padre de todos los niños. La escena era armónica: compartía recuerdos idílicos con cada madre, los niños se acomodaban en su regazo, y todos se abrazaban, reían y lloraban de felicidad.

La visión culminó con todos posando para una fotografía familiar frente a una vieja cámara en trípode. “Tres. Dos. Uno…”, contó McConaughey antes de despertar. Aunque inusual, interpretó el sueño como una confirmación espiritual de su anhelo por la paternidad y de que su vida podría ser plena incluso en soltería perpetua. “La visión en rojo de ser un soltero de por vida llegó a mí en un sueño húmedo de luz verde. Fue una señal espiritual para rendirme, para dejar de buscar tan intencionalmente a la mujer perfecta y permitir que la selección natural hiciera su trabajo”, explicó. Entonces, decidió dejar de buscar activamente.

El encuentro con Camila Alves

Precisamente tras esa renuncia, el destino intervino. “Entonces llegó ella. Tres meses después conocí a Camila. Veinte años después, sigue siendo la única mujer con la que he querido salir, dormir o despertar”, escribió McConaughey. La pareja se conoció en 2006 en el club Hyde de West Hollywood, donde Alves trabajaba como modelo.

Desde entonces, han formado una familia con tres hijos: Levi (15 años), Vida (14 años) y Livingston (12 años). El actor ha mencionado previamente en entrevistas cómo Alves resistió inicialmente sus avances, pero su conexión fue inmediata.

El boletín ‘Lyrics of Living’, lanzado por McConaughey en 2024, es una publicación semanal donde el actor comparte reflexiones personales sobre vida, paternidad y crecimiento emocional. Esta edición, enviada a sus suscriptores, generó repercusión en medios como Us Weekly, destacando la vulnerabilidad del relato.