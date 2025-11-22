Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Universidad Católica y Libertad FC empataron 1-1 este viernes 21 de noviembre de 2025 en el estadio Olímpico Atahualpa, Ecuador, por la fecha 6 del primer hexagonal de la LigaPro 2025, dejando a ambos equipos con puntos clave en la lucha por posiciones internacionales.

El encuentro se disputó en un terreno afectado por el clima lluvioso reciente. Universidad Católica, dirigido por Diego Martínez, tomó la iniciativa en la primera mitad y abrió el marcador al minuto 33. Tras un tiro de esquina cobrado por Facundo Martínez, Mauricio Alonso cabeceó sin marca por el segundo palo para el 1-0, superando al portero Rafael Romo de Libertad.

Libertad FC, bajo la dirección de Juan Carlos ‘Pechón’ León, resistió los embates iniciales y generó opciones en transiciones rápidas. Romo realizó tres atajadas clave en los primeros 45 minutos, incluyendo un mano a mano al minuto 25 ante un remate de Ismael Díaz.

Reacción en el complemento y gol de Bravo

Al inicio del segundo tiempo, Libertad igualó al minuto 48. Jostin Bravo, defensor lojano, sacó un remate desde fuera del área con precisión al ángulo superior derecho, inatajable para Romo y colocando el 1-1. El tanto surgió de un robo en mediocampo de Armando Gómez.

Universidad Católica presionó en busca de la ventaja, con ingresos de Arnaldo Zambrano al minuto 60 y Kevin Minda al 70, pero la defensa de Libertad, liderada por Bravo, contuvo los ataques. El equipo capitalino acumuló 12 tiros en el partido, de los cuales 5 fueron a puerta.

Expulsión y cierre del partido

En el minuto 90+3, el mediocampista visitante Yerlin Quiñónez recibió la segunda amarilla por falta sobre Martínez, convertida en roja tras revisión del VAR. Libertad terminó con 10 jugadores, pero mantuvo la paridad hasta el pitazo final al minuto 90+6.

Con este resultado, Universidad Católica suma 56 puntos y se mantiene en el cuarto lugar del hexagonal, a cinco unidades de Barcelona SC y Liga de Quito, que lideran con 61 puntos cada uno y se enfrentan el domingo. Libertad FC alcanza los 51 puntos en la quinta posición, consolidando su presencia en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Próximos compromisos de la fecha 7

La próxima jornada del primer hexagonal incluye el duelo Libertad FC vs. Barcelona SC y Universidad Católica vs. Orense SC. El primer hexagonal de la LigaPro 2025, iniciado el 24 de octubre, clasifica a los dos primeros a la Copa Libertadores 2026 y al tercero y cuarto a la Sudamericana. Hasta la fecha 5, Independiente de Valle es líder (74 puntos), Barcelona y Liga de Quito (61 unidades) empataban en el segundo lugar, mientras Católica (56) y Libertad (51) peleaban por los puestos de repechaje.