Mayra Jaime y David Naula contrajeron matrimonio civil en Guayaquil

La pareja conformada por Mayra Jaime y David Naula contrajo matrimonio civil la mañana de este lunes 22 de diciembre, en una ceremonia realizada en una oficina del Registro Civil de Guayaquil, acompañados por familiares y allegados.

Tras el acto, los recién casados compartieron su primera fotografía como esposos en redes sociales con el mensaje: “Para toda la vida si Dios lo permite”, confirmando públicamente la unión que hasta entonces no había sido anunciada.

La boda se realizó luego de largos años de relación y de haber formado una familia. La pareja inició su romance en agosto de 2020 y, un año después, en septiembre de 2021, nació su hijo Mathías, primer fruto de la relación.

Una relación consolidada

El compromiso matrimonial se produjo en noviembre de 2024, cuando David Naula le pidió matrimonio a Mayra Jaime durante un viaje a Orlando, Estados Unidos. Desde ese momento, la pareja no reveló detalles sobre la fecha de la boda, lo que generó sorpresa entre sus seguidores.

La noticia del matrimonio se conoció el mismo día del enlace, lo que despertó la atención de medios del espectáculo, que acompañaron a la pareja durante este acontecimiento.

Detalles de la ceremonia

Para la ceremonia civil, Mayra Jaime lució un vestido perla, corto, ceñido al cuerpo y de cuello alto, mientras que David Naula optó por un estilo clásico, con saco gris y corbata negra.

Como parte del acto, estuvieron presentes el hijo que la pareja tiene en común y el hijo de David Naula de una relación anterior, quienes acompañaron a los novios durante la celebración.

Imágenes que recorren redes

En un video difundido posteriormente en redes sociales, se observa a los recién casados visiblemente emocionados tras ser declarados marido y mujer. El momento lo sellaron con un beso, mientras David cargó a Mayra en sus brazos, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales.

El matrimonio marca una nueva etapa para la pareja, que hasta ahora había mantenido con discreción los detalles de su vida personal.