Mbappé agradece a Real Madrid tras conquistar la Bota de Oro por primera vez

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, recibió este viernes 31 de octubre la Bota de Oro que lo acredita como máximo goleador de las Ligas europeas en la temporada 2024-2025. El premio lo recibió en un acto realizado en el Santiago Bernabéu, donde destacó la importancia del equipo y expresó sus deseos de repetir este galardón en la actual campaña.

Mbappé agradece y valora el premio individual

En una ceremonia celebrada en el Palco de Honor del estadio Santiago Bernabéu, Mbappé agradeció al club, al presidente Florentino Pérez, y a las organizaciones Marca y European Sports Media por el reconocimiento, que calificó como un momento muy importante en su carrera como delantero.

El francés afirmó que ha sido la primera vez que recibe la Bota de Oro, otorgada por sus 31 goles en Liga la pasada temporada, los cuales lo convierten en el máximo artillero de las ligas europeas entre los futbolistas del continente.

Resaltó el valor del grupo, afirmando que sin sus compañeros no habría sido posible lograr esta distinción: “Gracias por ayudarme siempre, gracias a ellos ha salido la mejor versión de Kylian. Tenemos un grupo increíble y vamos a ganar mucho, los premios colectivos son los más importantes”.

Florentino Pérez celebra el logro de Mbappé

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también tomó la palabra para expresar su orgullo por contar con un jugador de la talla de Mbappé. Lo consideró uno de los mejores jugadores del mundo y elogió su compromiso y pasión por el fútbol.

Pérez recordó que solo tres jugadores históricos del club habían ganado la Bota de Oro antes: Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Ahora, dijo, Mbappé construye su propia historia defendiendo la camiseta blanca.

“La Bota de Oro es un impulso para seguir ganando y engrandeciendo la historia del Real Madrid”, concluyó el presidente durante el acto.

Rendimiento de Mbappé en Europa

Mbappé, en su segundo año defendiendo al Real Madrid, superó en la temporada pasada a otros goleadores destacados como Viktor Gyokeres, del Sporting de Portugal, y Mohamed Salah, del Liverpool, para coronarse como el máximo goleador europeo con 31 dianas en Liga.

Aunque esta es la primera vez que recibe la Bota de Oro, Mbappé había ocupado el segundo lugar en las temporadas 2018-19 (33 goles, detrás de Lionel Messi) y 2021-22 (28 goles, detrás de Robert Lewandowski).

Su desempeño ha sido fundamental para el Real Madrid, que sigue aspirando a títulos nacionales e internacionales.

Mirando hacia la nueva temporada

En su discurso, Mbappé manifestó que el presente año futbolístico ha empezado “bien” y expresó su intención de continuar ganando premios individuales, siempre destacando que la prioridad es el equipo, el club, el cuerpo técnico y la afición.

El delantero dejó claro su deseo de permanecer mucho tiempo en el Real Madrid y seguir contribuyendo al triunfo colectivo: “Sin el staff, el club, la afición, no puedes ganar este tipo de premios, y yo lo sé”.

La Bota de Oro refuerza la posición de Mbappé como una de las figuras más influyentes del fútbol europeo y alimenta las expectativas sobre su continuidad en la élite durante los próximos años.