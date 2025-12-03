COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mbappé anota doblete en victoria del Real Madrid ante Athletic Club por 0-3 en LaLiga 2025-26

El Real Madrid sumó tres puntos vitales con un 0-3 ante el Athletic Club, impulsado por el doblete de Mbappé, en la lucha por el título de LaLiga.
El Real Madrid venció por 0-3 al Athletic Club este miércoles en el estadio de San Mamés, correspondiente a la adelantada jornada 19 de LaLiga EA Sports 2025-26, gracias a un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Eduardo Camavinga, rompiendo así su mala racha a domicilio y manteniéndose a un punto del líder FC Barcelona en la pelea por el liderato.

Inicio arrollador del Real Madrid

El encuentro comenzó con dominio visitante. Apenas en el minuto 5, Mbappé y Vinícius Júnior avisaron con disparos que Unai Simón desvió a córner. A los 7 minutos, Mbappé abrió el marcador tras recibir un balón largo de Trent Alexander-Arnold, regatear a dos defensores y disparar desde la frontal al ángulo.

El Athletic respondió con presión alta, buscando errores en la salida madridista. En el minuto 15, Gorka Guruzeta remató alto un centro de Nico Williams dentro del área. Sin embargo, la defensa vasca mostró problemas para contener la velocidad de Mbappé y Vinícius, que generaron espacios constantes.

Thibaut Courtois intervino en dos ocasiones clave: salvó un remate de Guruzeta y otro de Álex Berenguer, ambos con alto valor goleador. El Real Madrid replicó con un tiro al palo de Vinícius tras regatear al portero.

El segundo gol antes del descanso

Rozando el final de la primera parte, Éder Militão lanzó un pase a la espalda de la defensa para Vinícius, quien falló la definición ante Simón. Pero en el minuto 42, una combinación rápida en la frontal culminó con un centro de Mbappé que Camavinga cabeceó a la red para el 0-2.

Al descanso, el Real Madrid controlaba el 62% de posesión, con 13 tiros totales frente a 9 del Athletic, según datos oficiales del partido.

Cambios y lesiones en la segunda mitad

Ernesto Valverde ajustó al inicio del segundo tiempo con las entradas de Jesús Areso y Unai Gómez por Iñigo Lekue y Ruiz de Galarreta. El Athletic amenazó con un disparo lejano de Mikel Jauregizar, que Courtois desvió con una buena mano.

En el minuto 55, Trent Alexander-Arnold abandonó lesionado, sustituido por Raúl Asencio, lo que obligó al Real Madrid a reorganizar su defensa. El equipo de Xabi Alonso no sufrió en exceso, pero tuvo que adaptarse al nuevo esquema vasco.

El tercer gol y el control total

En el minuto 59, Álvaro Carreras asistió a Mbappé, quien disparó desde la izquierda para firmar su doblete y el 0-3. La defensa del Athletic concedió espacio y tiempo al francés, quien acumula 16 goles en 15 partidos de LaLiga esta temporada.

Tras el gol, la intensidad local decayó. Xabi Alonso dio descanso a Mbappé, Militão y Vinícius en los minutos 78, introduciendo a Rodrygo, Gonzalo García y Brahim Díaz. Camavinga también salió lesionado por Arda Güler en el 69.

El Athletic sumó dos tarjetas amarillas: a Álex Berenguer en el 66 y a Alejandro Rego en el 76. Mikel Vesga y Federico Valverde probaron sin éxito en los minutos finales.

Temporada y repercusiones

Este triunfo marca la primera victoria del Real Madrid como visitante en LaLiga desde el 19 de octubre ante el Getafe, rompiendo una racha de tres partidos sin ganar fuera de casa. Con 36 puntos, los blancos se colocan a un punto del Barcelona, líder con 37.

Mbappé suma 55 goles en el año natural 2025, consolidándose como máximo artillero. La ausencia de Arda Güler como titular y el uso de un doble pivote Tchouaméni-Camavinga priorizaron la solidez física.

Para el Athletic, esta es la cuarta derrota en los últimos ocho partidos ligueros, quedando con 20 puntos en la mitad superior de la tabla, pero rezagados en la zona europea. Enfrentan una semana clave con duelos ante Atlético de Madrid y PSG en Champions.

El partido se jugó sin público completo debido a restricciones por obras en San Mamés, pero los aficionados presentes demandaron mayor intensidad, que no llegó.

