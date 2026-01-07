“Me despidieron”: Gwyneth Paltrow revela cómo su divorcio de Chris Martin golpeó su carrera

La actriz y empresaria Gwyneth Paltrow, de 53 años, reveló recientemente en el podcast ‘Good Hang with Amy Poehler’ cómo su divorcio del músico Chris Martin, en 2014, afectó negativamente su trayectoria en el cine.

Paltrow explicó que la narrativa mediática en torno a su “separación consciente” generó una percepción de inestabilidad que la llevó a ser excluida de un proyecto cinematográfico.

El impacto de su divorcio en la carrera de Gwyneth Paltrow

Durante la entrevista, la fundadora de Goop recordó que el anuncio de su ruptura con el vocalista de Coldplay coincidió con la preproducción de una película. Según su relato, el ruido mediático negativo fue el factor determinante para que el distribuidor del filme decidiera cancelar su participación. “Se suponía que iba a hacer una película en un momento, y fue justo después de lo de la ‘separación consiente’ con Chris, y hubo muchas cosas duras en la prensa”, explicó.

“Creo que el distribuidor pensó: ‘Esto podría ser demasiado complicado de manejar’”, añadió la actriz.

Gwyneth Paltrow enfatizó que la situación se tornó paradójica al enfrentar simultáneamente un divorcio y un despido laboral. “Así que eso fue genial, porque estaba divorciándome y luego me despidieron. Así que fue increíble”, precisó.

El polémico concepto de “separación consciente”

Uno de los puntos centrales de la charla fue la reacción del público ante el término “conscious uncoupling” (separación consciente). Paltrow admitió que, más de diez años después, comprende por qué la expresión generó rechazo en ciertos sectores.

La actriz analizó que para muchas personas que vivieron divorcios conflictivos, la idea de una separación armoniosa pudo interpretarse como un juicio implícito sobre sus propias experiencias personales o las de sus padres.

“Entiendo por qué fue tan personal para algunas personas”, afirmó, aclarando que su intención nunca fue transmitir un mensaje de superioridad moral, sino proponer una alternativa al conflicto tradicional.

En la actualidad, Paltrow y Martin mantienen una relación cordial por el bienestar de sus dos hijos, Apple (21 años) y Moses (19 años).

Tras superar esa etapa, la actriz contrajo matrimonio con el productor Brad Falchuk en 2018, consolidando una nueva etapa personal fuera del foco constante de la actuación.

Gwyneth Paltrow frenó la actuación

Paltrow también reflexionó sobre la carga de trabajo que sostuvo antes de este punto de inflexión.

La ganadora del Oscar recordó haber filmado 15 películas en un periodo de cinco años, un ritmo que calificó de “locura”. “Eso es una locura. Es problemático. Probablemente por eso me tomé 10 años de pausa después. Dije: ‘No’”, indicó.

Durante ese tiempo, sus apariciones en cine fueron intermitentes, incluyendo papeles en las películas de Marvel Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.