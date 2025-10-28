Megaoperativo contra el grupo criminal Comando Vermelho deja más de 60 muertos en las favelas de Río de Janeiro, Brasil

Al menos 60 personas murieron y otras 81 fueron arrestadas este martes, 28 de octubre de 2025, durante la operación más letal llevada a cabo por las fuerzas de seguridad brasileñas en las favelas de Río de Janeiro.

El megaoperativo se desarrolla en contra una de las estructuras de Comando Vermelho, el grupo criminal más importante del país, generando caos y temor en las calles.

Muertos en favelas estarían vinculados con el narcotráfico

Además de los 60 muertos, que según las autoridades eran narcotraficantes que intercambiaron disparos con la Policía, hay cuatro agentes de las fuerzas de seguridad fallecidos y seis heridos. No obstante, el operativo continúa en curso, por lo que no se descarta que el balance pueda aumentar, según informó G1.

La conocida operación ‘Contención’, que ha movilizado a 2.500 agentes, se da en los barrios de Alemao y Penha tras más de un año de investigación y un centenar de órdenes de arresto. La Policía indicó que algunos de los sospechosos lanzaron bombas desde drones y otros huyeron de la zona.

Durante la operación, los agentes arrestaron a Thiago do Nascimento Mendes, alias Belao do Qutungo, uno de los líderes de Comando Vermelho en la región; y Nicolas Fernandes Soares, sospechoso de ser el operador financiero de uno de los principales líderes del grupo, Edgar Alves de Andrade. Además, confiscó 75 rifles y dos pistolas.

Denuncian la falta de apoyo del Gobierno federal

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, criticó que el Gobierno federal negó apoyo a las operaciones policiales locales y aseguró que el estado «estaba solo», por lo que pidió ayuda del Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva.

«Estamos solos en esta lucha hoy. Es un operativo mayor que el de 2010 y, desafortunadamente, esta vez, como durante todo el (mandato), no contamos con el apoyo de vehículos blindados ni de agentes de las fuerzas federales de seguridad y defensa», lamentó.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó las declaraciones de Castro y aseguró que respondió a todas las solicitudes de su gabinete, lo que demuestra el «pleno apoyo» de Brasilia a las fuerzas de seguridad que operan en Río de Janeiro.

La cartera ministerial sostuvo que mantiene tropas desplegadas desde octubre de 2023 y que hay operaciones programadas hasta diciembre de este año, cuando la medida podrá ser renovada de nuevo.

Gobierno destaca operativos en favelas

Solamente en 2025, la Policía Federal realizó cerca de 180 operaciones en las favelas y otras zonas de Río de Janeiro, de las cuales 24 estaban relacionadas con el tráfico de drogas y armas. En este periodo, realizaron 210 detenciones. También incautaron diez toneladas de droga y 190 armas de fuego.

«Estas cifras reflejan los esfuerzos continuos de la Policía Federal para combatir el crimen organizado y reducir el poder militar de las facciones criminales», señaló el ministerio dirigido por Ricardo Lewandowski.