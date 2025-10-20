COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Sicariato

Mejores amigas fueron asesinadas por sicarios en motocicleta, en el sur de Guayaquil

Este doble homicidio elevó a 155 el número de mujeres asesinadas en Guayaquil hasta octubre de 2025, según datos del Ministerio del Interior.
Dos mujeres de 27 y 23 años, consideradas mejores amigas, resultaron asesinadas a balazos por dos hombres en motocicleta en Las Malvinas, sur de Guayaquil.
Las dos mujeres fueron asesinadas cuando conmversaban en una esquina. (Foto referencial)
Dos mujeres de 27 y 23 años, consideradas mejores amigas, resultaron asesinadas a balazos por dos hombres en motocicleta en Las Malvinas, sur de Guayaquil.
Las dos mujeres fueron asesinadas cuando conmversaban en una esquina. (Foto referencial)

Dos mujeres de 27 y 23 años, consideradas mejores amigas, resultaron asesinadas a balazos por dos hombres en motocicleta en Las Malvinas, sur de Guayaquil. El ataque ocurrió mientras conversaban en una esquina de la cooperativa Esmeraldas Chiquito, dominada por la banda criminal Los Carniceros. Según las primeras indagaciones este hecho sería por un posible enfrentamiento entre grupos delictivos.

La Policía confirmó que los sicarios dispararon a quemarropa contra las víctimas y huyeron en moto. En la escena quedaron esparcidos nueve casquillos de bala. Testigos, cuya identidad se reserva por seguridad, relataron que a las mujeres las sorprendieron sin oportunidad de defensa. Una de las víctimas, de 27 años, era esposa de un miembro de la banda Los Tiguerones, encarcelado en la Penitenciaría, en Guayaquil.

Amigas asesinadas mientras conversaban

La agresión dejó tres hijos en orfandad. El jefe de la Policía de la Zona 8, Xavier Ramírez, indicó que las investigaciones apuntan a un móvil relacionado con disputas territoriales entre bandas. «Las Malvinas es un foco rojo por la presencia de Los Carniceros, que controlan el narcotráfico y extorsiones», detalló Ramírez. Equipos de Criminalística recolectaron evidencias, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad cercanas.

Este doble homicidio elevó a 155 el número de mujeres asesinadas en Guayaquil hasta octubre de 2025, según datos del Ministerio del Interior. La violencia de género y los crímenes ligados al crimen organizado han aumentado un 25% en el sur de la ciudad este año. La Fiscalía Provincial de Guayaquil abrió un expediente por el caso de las dos amigas asesinadas a tiros.

Guerra entre agrupaciones delictivas

Agentes del Bloque de Seguridad recorrieron el perímetro en busca de los sospechosos, descritos como hombres de tez morena, uno con gorra negra. La moto, de color rojo, la avistaron huyendo hacia el puente Los Ceibos. Guayaquil acumula 1.200 homicidios en 2025, un 15% más que en 2024, impulsados por la guerra entre bandas como Los Choneros, Los Lobos y facciones locales.

Las Malvinas, con 15 mil habitantes, reporta 28 asesinatos en lo que va del año, según el ECU 911. Autoridades reforzaron patrullajes en el sur con 150 uniformados adicionales. La Alcaldía de Guayaquil anunció programas de luminarias y vigilancia comunitaria para mitigar la inseguridad. Familiares de las víctimas exigieron justicia en el lugar, donde se colocaron velas y flores. (17)

