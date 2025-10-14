Menor de edad intentó correr, pero lo asesinaron a tiros en el reasentamiento El Guabito

A un menor de edad lo asesinaron la noche de este lunes 13 de octubre en el reasentamiento El Guabito, ubicado en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. El hecho ocurrió cuando hombres armados dispararon contra Mathias Rezabala, de 16 años. La víctima se encontraba en la parte externa de una vivienda. A pesar de intentar esconderse en una casa, los sicarios lo siguieron y le dispararon.

Según moradores del sector, se escucharon alrededor de siete disparos durante el ataque. Personal especializado de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas acudió al sitio para atender la emergencia. Al llegar, los agentes constataron que la víctima no presentaba signos vitales. Tras las diligencias correspondientes, el lo trasladaron al centro forense de Portoviejo para realizar los trámites legales.

Asesinaron a menor y luego huyeron en moto

El reasentamiento El Guabito, una zona residencial de Portoviejo, ha sido escenario de incidentes violentos en los últimos años, lo que ha generado preocupación entre los habitantes. Las autoridades no han proporcionado información sobre los posibles motivos del crimen ni sobre los responsables del ataque. Al inicio se desconocía la identidad del menor de edad al que asesinaron a balazos.

Sin embargo, se espera que las investigaciones en curso permitan esclarecer los hechos y determinar si el suceso está relacionado con otros casos de violencia en la provincia. Manabí, una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, ha registrado un aumento en los índices de criminalidad, incluyendo homicidios y enfrentamientos armados, según reportes policiales.

Hechos violentos persisten en algunos sectores

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han intensificado operativos en la región para contrarrestar la inseguridad, pero los hechos violentos persisten en algunos sectores. El caso de El Guabito se suma a la lista de asesinatos reportados en 2025. Aquello refuerza la necesidad de medidas integrales para garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades han indicado que continuarán con las investigaciones. (17)