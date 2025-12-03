Merab Dvalishvili, a un paso de récord en UFC: revancha con Yan por el cinturón de peso gallo

Merab Dvalishvili, campeón de peso gallo de la UFC, defenderá su título por cuarta vez en 2025 este sábado en el evento estelar de UFC 323. Para ello se enfrentará al ruso Petr Yan en una revancha que podría consagrarlo como el peleador más activo de la historia de la compañía. El combate, programado en el T-Mobile Arena, marca el cierre de la cartelera numerada del año y posiciona a Dvalishvili (21-4) como favorito.

En caso de ganar lograría cuatro defensas en un calendario natural, un logro inédito en las artes marciales mixtas (MMA). La pelea, pactada para las 23h00 responde a la ambición declarada por Dvalishvili de romper récords tras conquistar el cinturón en octubre de 2024 contra Sean O’Malley. Con un estilo basado en grappling incansable y un cardio superior, el georgiano de 34 años ha transformado críticas iniciales por su bajo índice de finalizaciones en admiración global.

Merab Dvalishvili busca elevar su estatus en el ránking libra

Este año, superó los 100 derribos en combates oficiales, un hito que lo consolida como “The Machine”, apodo que refleja su resistencia sobrehumana. El lead de esta narrativa es claro: Dvalishvili, originario de Georgia y radicado en Estados Unidos, busca no solo retener el título sino elevar su estatus en el ránking libra por libra de la UFC. Actualmente en el tercer puesto, detrás de Ilia Topuria e Islam Makhachev –ambos dobles campeones–, una victoria lo impulsaría a 15 triunfos consecutivos en la promotora, equiparándolo a élites como Khabib Nurmagomedov.

Analistas de UFC destacan que sus cuatro defensas en 2025 superarían la actividad de cualquier monarca previo. Con ello abriría debates sobre su primacía en un año dorado para las MMA, con superestrellas como Khamzat Chimaev y Topuria dominando divisiones. El trayecto de Dvalishvili hacia este momento ha sido de redención y constancia. Debutó en la UFC en 2017 con dos derrotas iniciales, pero encadenó diez victorias seguidas antes de capturar el título.

Resistió un intento de nocaut y acumuló 28 derribos

En 2025, inició la defensa con una decisión unánime sobre Umar Nurmagomedov en enero, primo de Khabib y favorito en las apuestas. En junio, sometió a O’Malley en revancha, cerrando una rivalidad que generó 1.2 millones de visualizaciones en UFC Fight Pass. Octubre trajo otra decisión unánime contra Cody Garbrandt –no Sandhagen, como se rumoreó inicialmente–, donde Dvalishvili resistió un intento de nocaut y acumuló 28 derribos.

Yan (19-5), ex campeón de peso gallo, regresa con sed de revancha tras caer ante Dvalishvili en marzo de 2023 por decisión dividida. El ruso, de 32 años, alega una lesión en la mano que afectó su rendimiento entonces, y ha ganado dos de sus últimos tres combates, incluyendo un nocaut técnico sobre un contendiente clasificado. Esta revancha, confirmada por la UFC el 15 de noviembre, promete intensidad: Yan apuesta por su striking preciso, con doce finalizaciones en su carrera, contra el volumen de derribos de Dvalishvili, quien promedia 6.5 por pelea.

Makhachev recuperó el primer puesto el 16 de noviembre

El contexto de las MMA en 2025 resalta la volatilidad de los ránkings libra por libra. Makhachev lideró hasta junio, cuando Topuria –compatriota de Dvalishvili y amigo cercano– lo destronó con la doble corona en pesos pluma y ligero. Makhachev recuperó el primer puesto el 16 de noviembre tras unificar títulos. Dvalishvili, pese al menor tirón mediático –sus peleas promedian 450 mil espectadores en ESPN+–, podría escalar si gana, según expertos de MMA Fighting.