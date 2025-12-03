Gobierno de Ecuador y Mercado Libre impulsan plan de capacitación para pymes en comercio electrónico

La alianza entre el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Mercado Libre Ecuador abre una nueva ruta para emprendedores que buscan crecer en la economía digital. Ambas entidades firmaron un memorando de entendimiento en Quito con el fin de ampliar el acceso al comercio electrónico y fortalecer el ecosistema productivo.

El documento se firmó entre el ministro Luis Alberto Jaramillo y el gerente general de la plataforma en Ecuador, Philippe Fossaert. La cooperación permitirá ejecutar programas, proyectos y estrategias que mejoren el alcance empresarial en todo el país.

Comercio electrónico impulsa nuevas oportunidades para emprendedores

El convenio incluye capacitación para micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de facilitar su ingreso a la plataforma y multiplicar la exposición de sus productos. Asimismo, la formación pretende derribar barreras digitales y permitir que los negocios lleguen a más regiones del país.

Las actividades empezarán en enero. Actualmente se afinan los detalles del plan de implementación para garantizar una transición rápida hacia canales digitales que fortalezcan la reactivación comercial.

Ministerio destaca impacto en ventas y democratización de oportunidades

El ministro Jaramillo resaltó que la iniciativa amplía el acceso y diversificación de ventas. Añadió que contribuye a la reactivación productiva y acelera la digitalización de sectores que requieren nuevas herramientas para competir.

“Esto va a permitir que haya más acceso y democratización de la oferta de las compañías. Esperamos que esto redunde en muchas ventas, muchos negocios”, afirmó el ministro, al referirse a la proyección positiva sobre el comercio electrónico nacional.

Pymes priorizadas: 68.000 negocios en lista inicial

Por su parte, Fossaert explicó que el Ministerio de Producción cuenta con una base de más de 68.000 pymes, que serán las primeras en recibir la formación. Además, gremios empresariales colaborarán para acercar la capacitación a emprendimientos de menor tamaño.

Según datos oficiales, en Ecuador existen alrededor de un millón de pymes. El objetivo del proyecto consiste en llegar a la mayor cantidad posible. “Vimos necesidades que venían de muchos sectores productivos que sienten que hoy las plataformas digitales extranjeras están llegando con productos de otros países, de China por ejemplo, a precios muy competitivos. Lo que buscan es tener aliados que les permitan aquí como ser una competencia y eso es lo que buscamos: aliarnos con el sector privado local”, dijo Fossaert.

Mercado Libre: plataforma crece y lidera ventas en tecnología, moda y productos para mascotas

En la actualidad, Mercado Libre registra cerca de 3.500 vendedores en Ecuador. De ellos, solo 250 corresponden a empresas grandes y más de 3.250 pertenecen al segmento pyme y mipyme. Entre los productos más vendidos destacan tecnología, moda, belleza, suplementos y artículos para mascotas.

Asimismo, respecto a la logística, la plataforma opera con dos modalidades: entrega en el mismo día en Quito, servicio que pronto estará disponible en Guayaquil, y envíos mediante mensajería rápida para el resto del país con un tiempo promedio de 48 horas.