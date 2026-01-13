Michael Carrick regresa a Old Trafford como técnico interino del Manchester United

Michael Carrick fue confirmado este martes 13 de enero de 2026 como entrenador interino del Manchester United para el resto de la temporada 2025-2026, en reemplazo de Darren Fletcher, quien dirigió provisionalmente tras el despido de Rúben Amorim el 5 de enero.
La decisión se tomó en Manchester, Inglaterra, con el objetivo de aportar estabilidad al equipo en una campaña irregular, y Carrick asumirá de inmediato el cargo, debutando este sábado en el derbi ante el Manchester City en Old Trafford.
Un regreso con historia en el club
Carrick, de 44 años, acumula una profunda conexión con el Manchester United. Como jugador, defendió la camiseta roja durante 12 temporadas (2006-2018), disputando 464 partidos y conquistando 18 títulos, entre ellos cinco Premier League, una Liga de Campeones (2008) y varias FA Cup y League Cup. Su rol como mediocampista fue clave en la era dorada bajo Sir Alex Ferguson.
Tras retirarse en 2018, Carrick integró el cuerpo técnico del United bajo José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer. En noviembre de 2021, asumió como interino por tres partidos tras la salida de Solskjaer, logrando dos victorias y un empate.
Experiencia en el banquillo
Carrick dirigió al Middlesbrough en la Championship entre 2022 y 2025. En su etapa, disputó 136 partidos, con 63 victorias y 49 derrotas. En la temporada 2024-2025, el equipo finalizó en el décimo puesto con 64 puntos en 46 jornadas.
Previamente, llevó al Middlesbrough a playoffs en su primera campaña completa.El club confía en su conocimiento institucional y liderazgo para estabilizar al plantel en las 17 jornadas restantes de Premier League, con el foco en lograr la clasificación a competiciones europeas, ya que el equipo quedó eliminado de copas domésticas y no disputa Europa esta temporada.
Estructura del cuerpo técnico y primer desafío
Carrick contará con un staff que incluye a Steve Holland (exasistente de Inglaterra) como segundo entrenador, Jonathan Woodgate (su excolaborador en Middlesbrough), Jonny Evans (exjugador del United) y Travis Binnion (promovido de las inferiores).
Darren Fletcher declinó continuar en el primer equipo y regresará a las categorías juveniles. El debut de Carrick será el sábado en el derbi de Manchester ante el City en Old Trafford, un partido de alta exigencia que marcará el inicio de su etapa interina.
El anuncio se produce tras un proceso de entrevistas donde Carrick superó a otras opciones, como Ole Gunnar Solskjaer.El Manchester United busca con esta designación un puente de estabilidad mientras define el entrenador permanente para la próxima temporada.