Michael Hoyos se despide de Independiente del Valle y jugará en Universitario de Perú

Michael Hoyos no continuará en Independiente del Valle. El delantero de 34 años cerrará su ciclo en el club negriazul y seguirá su carrera en Universitario de Deportes de Perú, en un movimiento que marca uno de los traspasos más relevantes del cierre de temporada en la región.

La salida se da en un contexto de cambios profundos. Tras conquistar la LigaPro, Javier Rabanal decidió no extender su vínculo con IDV y aceptó una propuesta del fútbol peruano. El entrenador español apostó por rodearse de futbolistas de confianza y Hoyos es uno de ellos.

El atacante se desempeñó como capitán, referente ofensivo y una de las piezas más determinantes del plantel campeón. Su contrato finaliza tras el partido ante Barcelona, programado para este domingo a las 16h30, lo que facilitó la negociación.

Desde Perú, las señales fueron claras. En las últimas horas circuló una imagen del jugador con la indumentaria de Universitario, lo que confirmó que el acuerdo está prácticamente cerrado y solo resta el anuncio oficial. Varios aficionados compartieron en X (antes Twitter) una imagen del jugador con la indumentaria crema.

Hoyos también empezó a marcar distancia con Independiente del Valle. El miércoles pasado reconoció públicamente que su etapa en Sangolquí llegó a su fin, aunque evitó confirmar su próximo destino de manera directa.

El delantero explicó que la decisión pasaba por un análisis personal y familiar. Sin embargo, su arribo al club crema se entiende como una apuesta deportiva sólida, con un entrenador que conoce su perfil y confía en su liderazgo dentro y fuera del campo.

El ‘crema’ lo considera de jerarquía

En Universitario, Hoyos llegará como refuerzo de jerarquía. El club peruano apunta a sostener protagonismo local y mejorar su rendimiento internacional, y ve en el atacante una solución inmediata en ataque.

Los números respaldan la apuesta pues durante la temporada 2025, el argentino-ecuatoriano disputó 43 partidos entre torneos nacionales e internacionales. Anotó 19 goles y entregó cuatro asistencias, registros que lo ubicaron entre los futbolistas más influyentes del campeonato ecuatoriano.

Ahora Independiente del Valle pierde a un referente en el ataque y Universitario suma experiencia, gol y liderazgo para su nuevo proyecto deportivo que encabezará Rabanal.