Michael Morales cae al cuarto puesto en ranking UFC welter por ascenso de Ian Machado Garry

Michael Morales, peleador ecuatoriano de peso welter, descendió del tercer al cuarto lugar en el ranking oficial de la UFC este martes 25 de noviembre de 2025. Esto debido a la victoria de Ian Machado Garry ante Belal Muhammad en el evento UFC Fight Night en Doha, Catar, el 22 de noviembre, que impulsó a Garry al segundo puesto y reordenó la división.

La UFC actualizó sus rankings divisionarios este martes, incorporando los resultados del último evento, UFC Fight Night (noche de pelea): Tsarukyan vs. Hooker, realizado en Doha. En la coestelar de esa cartelera, Ian Machado Garry, previamente en el cuarto lugar, derrotó por decisión unánime a Belal Muhammad, exretador al título, tras tres asaltos de 15 minutos. Muhammad falló en siete intentos de derribo, permitiendo a Garry dominar en pie y causar un corte bajo el ojo izquierdo de su rival.

Garry escaló cuatro posiciones

Este triunfo elevó a Garry cuatro posiciones, desplazándolo al segundo puesto y afectando a los contendientes inmediatos. Shavkat Rakhmonov, antes segundo, ascendió una posición al tercero, mientras que Morales, quien había alcanzado el top 3 una semana antes, cayó una plaza. La política de rankings de la UFC, determinada por un panel de medios, prioriza victorias sobre oponentes de alto impacto y actividad reciente, lo que favoreció el resultado de Garry.

Michael Morales, de 19-0 en su carrera y 7-0 en UFC, había escalado del octavo al tercer lugar tras su victoria en el UFC 322, el 16 de noviembre de 2025, en el Madison Square Garden de Nueva York. En esa pelea, Morales noqueó a Sean Brady, rankeado segundo, en el primer asalto a los 3:27 minutos. Un golpe a la quijada desequilibró a Brady, quien cayó; Morales siguió con una ráfaga de puños en el suelo hasta la intervención del árbitro. Esta fue la tercera finalización en primera ronda consecutiva de Morales y su séptima victoria en UFC.

Ascenso y caída de Morales en el octágono

La victoria sobre Brady, un grappler conocido por su wrestling, catapultó a Morales cinco puestos en el ranking previo, superando a figuras como Leon Edwards y Kamaru Usman. Brady, por su parte, descendió al séptimo lugar tras ocupar el segundo. Morales, apodado “El Araña”, mantiene un récord invicto y acumula bonos por actuaciones destacadas, incluyendo este nocaut.

En la misma noche del UFC 322, Carlos Prates venció por nocaut en el segundo asalto a los 1:28 minutos a Leon Edwards, quien cayó del cuarto al noveno puesto. Prates, brasileño de 23-7, conectó un izquierda recto que dejó a Edwards en la lona, marcando el primer KO por golpes en la carrera del exmonarca. Esta racha de Prates incluye seis nocauts desde 2024.

El panorama en peso welter

El campeón actual de peso welter es Islam Makhachev, quien ganó el título en el evento principal del UFC 322 por decisión unánime sobre Jack Della Maddalena el 15 de noviembre. Makhachev, exmonarca ligero, se corona bicampeón. Antes, Muhammad había sido campeón hasta mayo de 2025.

El ranking actualizado de la UFC en peso welter queda así:

Islam Makhachev (campeón). Ian Machado Garry ( ascendió cuatro posiciones ). Shavkat Rakhmonov ( ascendió una posición ). Michael Morales ( cayó una posición ). Belal Muhammad ( cayó tres posiciones ). Carlos Prates ( ascendió dos posiciones ). Sean Brady ( cayó cinco posiciones ). Leon Edwards ( cayó cuatro posiciones ). Kamaru Usman . Joaquin Buckley .

Declaraciones y próximos pasos

En rueda de prensa post-UFC 322, Dana White, presidente de UFC, describió la pelea Morales-Brody como eliminatoria por el título, al igual que la de Prates-Edwards. Morales expresó interés en enfrentar a Prates o Garry para avanzar. Garry, tras su victoria en Qatar, llamó directamente a Makhachev.

Morales, originario de Esmeraldas, Ecuador, sigue cerca de una oportunidad titular, con 19 victorias consecutivas. La división welter muestra alta competitividad, con múltiples contendientes invictos o en rachas. La próxima actualización de rankings dependerá de eventos futuros, como posibles defensas de Makhachev.