Michael Morales se enfrentará a Sean Brady en UFC 322, Nueva York

El peleador ecuatoriano Michael Morales enfrentará al estadounidense Sean Brady el sábado 15 de noviembre de 2025 en el UFC 322. El evento tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. Este combate pondrá de frente a dos exponentes de la división de peso welter y será clave para las aspiraciones de ambos hacia la pelea por el título.

Morales y Brady, duelo de altos vuelos en UFC 322

Michael Morales, originario de Pasaje, Ecuador, llega al combate con un récord profesional impecable de 18 victorias y ninguna derrota, consolidándose como una de las promesas más sólidas de la UFC en la división welter. En su última pelea venció al brasileño Gilbert Burns mediante nocaut técnico el 15 de mayo de 2025, esta victoria lo posicionó entre los mejores.

Por su parte, Sean Brady, con 18 triunfos y una sola derrota, ocupa el segundo lugar en el ranking welter. Llega con una racha de tres victorias consecutivas después de su derrota ante Belal Muhammad en UFC 304. Brady es reconocido por su sólida base en Brazilian Jiu-Jitsu y habilidad para imponer combates en el suelo, complementados con un striking eficiente.

Un combate esperado y estratégico

El choque entre Morales y Brady se presenta como un enfrentamiento de estilos. Por un lado, la juventud explosiva y técnica refinada del ecuatoriano y, por el otro, la experiencia y táctica de Brady. Ambos buscan consolidar su lugar como retador número uno en la categoría.

El propio Sean Brady declaró en su podcast “The Brady Bagz Show” que aceptó la pelea porque no quería esperar más para combatir. El estadounidense elogió el potencial de Morales como un gran prospecto. Además, afirmó que vencer al ecuatoriano lo volvería innegable para una futura oportunidad por el cinturón.

Escenario y expectativas del combate

El duelo se llevará a cabo en el histórico Madison Square Garden de Nueva York, un escenario emblemático para la UFC y eventos deportivos de alto calibre. La pelea tendrá una duración prevista de tres asaltos, donde Morales buscará mantener su racha invicta y escalar en el ranking para acercarse a una posible pelea por el título de las 170 libras.

El campeón actual de la división es Jack Della Maddalena, quien estará en la cartelera principal de UFC 322 enfrentándose a Islam Makhachev, mientras que Morales y Brady lucharán en uno de los combates destacados previos.

Proyección y relevancia para el MMA ecuatoriano

El combate representa una oportunidad histórica para Michael Morales, ya que una victoria ante un rival de la talla de Sean Brady podría catapultarlo al top 5 del peso welter y consolidar el crecimiento del MMA en Ecuador. Además, fortalece su perfil internacional y abre las puertas hacia la pelea por el cinturón, un objetivo claro para el joven peleador de 25 años.

Morales ha mostrado una evolución constante en la UFC, destacando por su striking explosivo y resistencia, mientras Brady ha perfeccionado su juego de suelo y defensa, lo que augura un combate muy competitivo.