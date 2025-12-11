COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Migrantes ecuatorianos en USA: estos son los servicios consulares y sus costos en la oficina de Atlanta

La institución aplica tarifas oficiales y, en muchos casos, ofrece servicios gratuitos para facilitar la vida de la comunidad migrante.
3 minutos de lectura
Imagina que necesitas registrar el nacimiento de tu hijo nacido en Estados Unidos y no sabes por dónde empezar. O quizá debes renovar tu cédula ecuatoriana mientras vives en Georgia y no tienes pensado viajar pronto al país. O, de pronto, necesitas una declaración juramentada para resolver un trámite urgente. Sin embargo, todas estas gestiones pueden hacerse en el Consulado de Ecuador en Atlanta, donde se ofrecen servicios de Registro Civil y actos notariales pensados para quienes viven fuera del país.

La institución aplica tarifas oficiales y, en muchos casos, ofrece servicios gratuitos para facilitar la vida de la comunidad de migrantes. Aquí te explicamos lo esencial y los costos, empezando por los trámites que no tienen valor.

Servicios gratuitos: lo que puedes obtener sin costo

Registro Civil
– Inscripción de nacimiento ordinaria (menores de 90 días) y extraordinaria (desde los 91 días hasta antes de los 18 años): $0
– Inscripción de defunción ordinaria (hasta 48 horas de fallecido): $0
– Certificado de supervivencia: $0
– Registro de género (cambio de género): $0

Actos notariales y judiciales
– Poderes especiales exentos de pago, incluida la primera copia o su revocatoria: $0
-Emisión de certificados del Código Orgánico General de Procesos (explicado como norma judicial ecuatoriana, artículo 56): $0.

Estos servicios sin costo son especialmente útiles para familias recién llegadas, personas mayores y ciudadanos que requieren documentos básicos para trámites migratorios o laborales.

Actos notariales: para gestiones legales a distancia

El consulado permite realizar actuaciones notariales sin estar físicamente en Ecuador, lo que suele ahorrar
tiempo y viajes.

Concesión de poderes

– Poderes generales, especiales y primera copia o revocatoria: $60
– Poderes otorgados por personas jurídicas y primera copia: $240
– Segundas y siguientes copias certificadas: $10

Testamentos
– Testamentos abiertos (otorgamiento y primera copia): $575

– Revocatoria de testamento abierto: $50
– Testamentos cerrados: protocolización y recibo en custodia $480; acta de retiro $50

Otros actos notariales
– Declaración juramentada (persona natural): $25
– Declaración juramentada (persona jurídica): $60
– Información sumaria: $35
– Autorización de salida del país para menores o autorización para pasaporte: $25
– Reconocimiento de firma en documentos que no sean escritura pública: $15
– Protocolización de otros documentos: $15
– Certificaciones consulares: $20
– Copias certificadas y compulsas: $20
– Materialización de documentos digitales (por hoja): $5
– Unión de hecho: $50

Registro Civil: documentos que facilitan la vida diaria

Además de nacimientos y defunciones, el consulado también gestiona:

-Razón de no inscripción: $2
– Certificado de identidad y estado civil: $5
– Certificado de datos registrales (nacimiento, matrimonio, defunción, unión de hecho, registro de género): $3
– Copias de actas registrales: $6
– Inscripción de defunción extraordinaria (después de 48 horas): $5
– Celebración e inscripción de matrimonio en sede consular: $50
– Matrimonio fuera de sede consular: $250
– Cédula por renovación para ecuatorianos: $16
– Registros de hechos ocurridos y asentados ante autoridad extranjera (nacimientos, defunciones, uniones de hecho): $50

Un consulado que acompaña a su comunidad

El Consulado de Ecuador en Atlanta se ha convertido en un punto clave para resolver trámites que, sin esta oficina, requerirían viajar al país o depender de terceros. Para migrantes que trabajan largas jornadas o tienen dificultades para desplazarse, la disponibilidad de estos servicios representa un apoyo real.

Antes de acudir, conviene revisar horarios y pedir cita. Con la información correcta, muchos trámites que parecen complicados se vuelven simples. El link para concretar una cita es https://citas.cancilleria.gob.ec/Home/Ubicaciones.

