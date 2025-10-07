Migrantes en EE.UU. usan Waze y redes sociales para esquivar redadas del ICE

En las ciudades donde viven miles de ecuatorianos, el miedo a una redada del ICE (Servicio de

Inmigración y Control de Aduanas) se ha vuelto parte de la rutina diaria. En ese contexto, la tecnología ha

tomado un papel inesperado: aplicaciones como Waze, Facebook o WhatsApp se convirtieron en

herramientas para alertar, avisar y ganar tiempo frente a los operativos migratorios.

Una señal que no habla del clima

Waze es conocida por guiar a los conductores y evitarles el tráfico o un accidente en carretera. Pero en

comunidades migrantes se ha transformado en un sistema de alerta temprana. El truco consiste en reportar

“Icy road ahead” (“carretera helada adelante”), un aviso que parece meteorológico, pero que en realidad

es un código para advertir de la presencia del ICE.

Así, en pleno verano, aparecen mensajes sobre calles “congeladas” en ciudades como Chicago, Cleveland

o Los Ángeles. En foros digitales circulan frases con doble sentido: “hace frío en la zona de tal avenida”,

lo que para los migrantes significa agentes cerca y peligro de control.

El ingenio de la comunidad migrante

Muchos ecuatorianos que residen en Nueva York, Nueva Jersey, Miami o Texas han adoptado este

lenguaje cifrado. La intención es clara: avisar rápido y sin exponerse. Un mensaje puede ser tan simple

como “hay hielo en la calle tal”, y quienes están conectados saben que deben cambiar de ruta o evitar esa

área.

Además de Waze, los grupos de Facebook y las cadenas de WhatsApp se han vuelto comunes. En esos

espacios, los migrantes comparten información minuto a minuto sobre operativos, retenes y redadas.

El pasado 7 se septiembre, una usuaria de la red social X, antes Twitter, publicó una captura de pantalla

donde mostraba una evidencia. «Usuarios informan sobre condiciones de hielo en la carretera para

advertir a otros sobre la presencia de agentes de hielo a lo largo de la carretera. Esto es en California; lo

envió un amigo. Salvaje», escribió @JerseyG84.

@waze users reporting icy road conditions to warn others there are ice agents all along the road. This is in California- sent by a friend.

Wild pic.twitter.com/5VQePkhq6b — JerseyG 💜 (@JerseyG84) September 7, 2025

“Apps que salvan vidas”

Para organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el uso de estas

aplicaciones no es un juego: son herramientas que “salvan vidas” y permiten que familias enteras eviten

detenciones.

La comunidad ecuatoriana en EE.UU. —que muchas veces trabaja en construcción, limpieza, restaurantes

o agricultura— depende de estos canales para moverse con mayor seguridad. El temor de ser detenido en

el camino al trabajo o a la escuela convierte cada alerta en un recurso vital.

Entre la utilidad y el riesgo legal

No todo es positivo. Desde la empresa Waze han advertido que reportar condiciones falsas de la vía viola

sus políticas internas. La aplicación permite que los mensajes sean denunciados y eliminados si se comprueba que no son reales.

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, sostiene que el uso de estas alertas para evadir al ICE podría

considerarse como obstrucción a la justicia, lo que representa un riesgo adicional para quienes las utilizan.

Una red de apoyo en tiempos de incertidumbre

Mientras tanto, los ecuatorianos en EE.UU. siguen recurriendo a estas plataformas como parte de una red

comunitaria que intenta cuidarse entre sí. El ingenio, los códigos y la tecnología se mezclan con una

realidad dura: la vulnerabilidad del migrante frente a la amenaza constante de la deportación.

La escena es clara: una notificación que dice “camino helado” puede ser la diferencia entre llegar a salvo

al trabajo o caer en una redada. Y en esa delgada línea, las apps se han convertido en una especie de

escudo digital para miles de familias.

Guía útil: mapas y redes que alertan sobre el ICE