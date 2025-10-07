COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Migrantes

Migrantes en EE.UU. usan Waze y redes sociales para esquivar redadas del ICE

Waze es conocida por guiar a los conductores y evitarles el tráfico o un accidente en carretera.
Escuchar noticia

•‎

5'

•‎

Escuchar noticia
5 minutos de lectura
Herramientas como Waze y StopICE.net se han convertido en aliados digitales de las comunidades migrantes que buscan moverse con precaución y protegerse.
Herramientas como Waze y StopICE.net se han convertido en aliados digitales de las comunidades migrantes que buscan moverse con precaución y protegerse.
Herramientas como Waze y StopICE.net se han convertido en aliados digitales de las comunidades migrantes que buscan moverse con precaución y protegerse.
Herramientas como Waze y StopICE.net se han convertido en aliados digitales de las comunidades migrantes que buscan moverse con precaución y protegerse.

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

En las ciudades donde viven miles de ecuatorianos, el miedo a una redada del ICE (Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas) se ha vuelto parte de la rutina diaria. En ese contexto, la tecnología ha
tomado un papel inesperado: aplicaciones como Waze, Facebook o WhatsApp se convirtieron en
herramientas para alertar, avisar y ganar tiempo frente a los operativos migratorios.

Una señal que no habla del clima

Waze es conocida por guiar a los conductores y evitarles el tráfico o un accidente en carretera. Pero en
comunidades migrantes se ha transformado en un sistema de alerta temprana. El truco consiste en reportar
“Icy road ahead” (“carretera helada adelante”), un aviso que parece meteorológico, pero que en realidad
es un código para advertir de la presencia del ICE.

Así, en pleno verano, aparecen mensajes sobre calles “congeladas” en ciudades como Chicago, Cleveland
o Los Ángeles. En foros digitales circulan frases con doble sentido: “hace frío en la zona de tal avenida”,
lo que para los migrantes significa agentes cerca y peligro de control.

El ingenio de la comunidad migrante

Muchos ecuatorianos que residen en Nueva York, Nueva Jersey, Miami o Texas han adoptado este
lenguaje cifrado. La intención es clara: avisar rápido y sin exponerse. Un mensaje puede ser tan simple
como “hay hielo en la calle tal”, y quienes están conectados saben que deben cambiar de ruta o evitar esa
área.

Además de Waze, los grupos de Facebook y las cadenas de WhatsApp se han vuelto comunes. En esos
espacios, los migrantes comparten información minuto a minuto sobre operativos, retenes y redadas.

El pasado 7 se septiembre, una usuaria de la red social X, antes Twitter, publicó una captura de pantalla
donde mostraba una evidencia. «Usuarios informan sobre condiciones de hielo en la carretera para
advertir a otros sobre la presencia de agentes de hielo a lo largo de la carretera. Esto es en California; lo
envió un amigo. Salvaje», escribió @JerseyG84.

“Apps que salvan vidas”

Para organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el uso de estas
aplicaciones no es un juego: son herramientas que “salvan vidas” y permiten que familias enteras eviten
detenciones.

La comunidad ecuatoriana en EE.UU. —que muchas veces trabaja en construcción, limpieza, restaurantes
o agricultura— depende de estos canales para moverse con mayor seguridad. El temor de ser detenido en
el camino al trabajo o a la escuela convierte cada alerta en un recurso vital.

Herramientas como Waze y StopICE.net se han convertido enaliados digitales de las comunidades migrantes que buscan moverse con precaución y protegerse.
Herramientas como Waze y StopICE.net se han convertido en aliados digitales de las comunidades migrantes que buscan moverse con precaución y protegerse.

Entre la utilidad y el riesgo legal

No todo es positivo. Desde la empresa Waze han advertido que reportar condiciones falsas de la vía viola
sus políticas internas. La aplicación permite que los mensajes sean denunciados y eliminados si se comprueba que no son reales.

El gobierno de Estados Unidos, por su parte, sostiene que el uso de estas alertas para evadir al ICE podría
considerarse como obstrucción a la justicia, lo que representa un riesgo adicional para quienes las utilizan.

Una red de apoyo en tiempos de incertidumbre

Mientras tanto, los ecuatorianos en EE.UU. siguen recurriendo a estas plataformas como parte de una red
comunitaria que intenta cuidarse entre sí. El ingenio, los códigos y la tecnología se mezclan con una
realidad dura: la vulnerabilidad del migrante frente a la amenaza constante de la deportación.

La escena es clara: una notificación que dice “camino helado” puede ser la diferencia entre llegar a salvo
al trabajo o caer en una redada. Y en esa delgada línea, las apps se han convertido en una especie de
escudo digital para miles de familias.

Guía útil: mapas y redes que alertan sobre el ICE

  • Rastreador de ICE (ICE Tracker): Es un mapa colaborativo donde la comunidad reporta posibles
    redadas o retenes. Cada aviso incluye lugar, fecha y descripción del hecho. Aunque no siempre se
    verifica cada reporte, la herramienta sirve como referencia rápida para conocer zonas donde se han
    visto agentes. Los administradores recuerdan que su uso es solo informativo y que nadie debe
    interferir con las autoridades. https://deportationtracker.live/report-raid
  • Cómo reportar un operativo: Si un migrante observa una redada, puede ingresar los datos
    directamente en el mapa: dirección exacta, hora y breve descripción. Esa información aparece
    marcada con un ícono en el mapa nacional, visible para otros usuarios. Allí también se pueden leer
    detalles sobre las tácticas más comunes del ICE: puntos de control cerca de escuelas o iglesias,
    agentes disfrazados de policías locales o redadas laborales.
  • Stop ICE Raids Network: Esta red de alerta no requiere descargar aplicaciones. A través del portal
    StopICE.net cualquier persona puede enviar o recibir avisos en tiempo real sobre operativos. La
    ventaja es que no guarda datos personales ni geolocalización, y permite configurar alertas para que
    el sistema notifique cuando haya actividad del ICE en un radio de hasta 1.5 kilómetros. Solo se
    necesita escribir el lugar, describir lo ocurrido y, si se desea, subir una imagen (36).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Gobierno denuncia «intento de asesinato» contra Daniel Noboa luego de que la caravana presidencial fuera recibida a piedras en Cañar

Con 80 votos a favor, oficialismo y aliados aprueban reforma a la Ley de Contratación Pública

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Gobierno denuncia «intento de asesinato» contra Daniel Noboa luego de que la caravana presidencial fuera recibida a piedras en Cañar

Con 80 votos a favor, oficialismo y aliados aprueban reforma a la Ley de Contratación Pública

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Gobierno denuncia «intento de asesinato» contra Daniel Noboa luego de que la caravana presidencial fuera recibida a piedras en Cañar

Con 80 votos a favor, oficialismo y aliados aprueban reforma a la Ley de Contratación Pública

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO