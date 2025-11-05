COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Delincuencia

Miguel Nazareno, futbolista de Independiente Juniors, pierde la vida en un hecho violento en Guayaquil

Nazareno, joven promesa de Independiente Juniors, falleció en Guayaquil tras ser "víctima de un acto de inseguridad", informó Independiente del Valle.
Miguel Nazareno, futbolista de Independiente Juniors, pierde la vida en un hecho violento en Guayaquil
Independiente del Valle extendió sus condolencias tras el suceso.
Miguel Nazareno, futbolista de Independiente Juniors, pierde la vida en un hecho violento en Guayaquil
Independiente del Valle extendió sus condolencias tras el suceso.

El fútbol ecuatoriano atraviesa nuevamente un momento de profundo dolor. Miguel Nazareno, futbolista de las divisiones formativas de Independiente Juniors, perdió la vida tras un hecho de inseguridad ocurrido en la ciudad de Guayaquil. Tenía apenas 16 años y un prometedor futuro en las canchas.

La noticia comenzó a circular la mañana del miércoles y fue confirmada horas más tarde por Independiente del Valle, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. El club matriz expresó su pesar por la partida del futbolista, quien integraba la categoría Sub-17 del equipo filial.

“La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors”, indicó la institución.

Mensaje tras muerte de futbolista

El mensaje añadió que el joven futbolista se encontraba en su domicilio cuando fue víctima de la violencia que azota al país. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”, concluyó el pronunciamiento.

Miguel Nazareno era considerado uno de los talentos emergentes del proyecto formativo del club negriazul, reconocido por su labor en el desarrollo juvenil. Su muerte deja un vacío enorme dentro de la institución y de un fútbol que vuelve a perder a una de sus jóvenes promesas.

Otros ataques a jugadores

La muerte de Miguel Nazareno se suma a una serie de hechos violentos que, en los últimos meses, han golpeado al fútbol ecuatoriano y evidencian el grave problema de inseguridad que atraviesa el país. En distintas provincias, varios futbolistas —tanto profesionales como juveniles— han sido víctimas de ataques armados, asaltos y asesinatos que mantienen en alerta al deporte nacional.

El pasado 16 de octubre de 2025, en Portoviejo, Manabí, el delantero Bryan ‘Cuco’ Angulo, jugador de Liga de Portoviejo, resultó herido tras recibir disparos en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos. Las autoridades confirmaron la detención de dos personas vinculada al ataque.

Semanas antes, el 19 de septiembre, Jonathan González, jugador de 22 de Julio, resultó asesinado dentro de su vivienda en Esmeraldas. En el hecho también murió otra persona que resultó herida y falleció durante el traslado al hospital.

Entre el 10 y el 12 de septiembre, un ataque armado en Manta cobró la vida de Maicol Valencia, futbolista de Exapromo Costa FC, mientras que Leandro Yépez, también afectado en el suceso, murió días después por la gravedad de sus heridas.

Poco después, el 17 de septiembre, el jugador Ariel Suárez, del Orense SC, recibió un disparo en la cabeza durante un intento de asalto en Machala (El Oro). Su pareja quedó en estado crítico tras el ataque.

