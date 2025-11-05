Miguel Nazareno, futbolista de Independiente Juniors, pierde la vida en un hecho violento en Guayaquil

El fútbol ecuatoriano atraviesa nuevamente un momento de profundo dolor. Miguel Nazareno, futbolista de las divisiones formativas de Independiente Juniors, perdió la vida tras un hecho de inseguridad ocurrido en la ciudad de Guayaquil. Tenía apenas 16 años y un prometedor futuro en las canchas.

La noticia comenzó a circular la mañana del miércoles y fue confirmada horas más tarde por Independiente del Valle, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. El club matriz expresó su pesar por la partida del futbolista, quien integraba la categoría Sub-17 del equipo filial.

“La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors”, indicó la institución.

El mensaje añadió que el joven futbolista se encontraba en su domicilio cuando fue víctima de la violencia que azota al país. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento”, concluyó el pronunciamiento.

Miguel Nazareno era considerado uno de los talentos emergentes del proyecto formativo del club negriazul, reconocido por su labor en el desarrollo juvenil. Su muerte deja un vacío enorme dentro de la institución y de un fútbol que vuelve a perder a una de sus jóvenes promesas.

