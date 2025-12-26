Mikel Arteta actualiza el estado físico de Piero Hincapié tras su ausencia en la Carabao Cup

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, proporcionó una actualización sobre la condición física del defensor ecuatoriano Piero Hincapié tras su ausencia en el partido de cuartos de final de la Carabao Cup contra Crystal Palace, disputado el 23 de diciembre de 2025 en el Emirates Stadium, donde Arsenal avanzó tras ganar 8-7 en penales luego de un empate 1-1. La molestia en el hombro izquierdo de Hincapié surgió en la victoria 1-0 ante Everton por Premier League, lo que llevó a preservarlo para evitar riesgos.

Hincapié no formó parte del plantel en el encuentro ante Crystal Palace, generando preocupación en el entorno del club. El zaguero ecuatoriano había acumulado varias titularidades consecutivas, cubriendo la ausencia de Gabriel Magalhães por lesión.

Arteta comparó la situación de Hincapié con la de Gabriel Martinelli en rueda de prensa posterior al partido. “Martinelli está más lesionado y no se sintió cómodo para continuar tras el segundo tiempo. Lo de Piero es distinto, su problema fue ante el Everton”, explicó el técnico español.

Ausencia en la Carabao Cup

La decisión de no incluir a Hincapié en el duelo de cuartos de final respondió a la molestia en el hombro izquierdo sufrida días antes. Arsenal avanzó a semifinales tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario, con goles de Maxence Lacroix (autogol) y Marc Guehi, y una definición por penales donde Kepa Arrizabalaga detuvo el tiro decisivo.

Con esta victoria, Arsenal se clasificó para enfrentar a Chelsea en las semifinales de la Carabao Cup. La ida se jugará en Stamford Bridge el miércoles 14 de enero (hora por confirmar), y la revancha en el Emirates Stadium en la semana del 3 de febrero.

Este cruce significará un nuevo enfrentamiento entre ecuatorianos, con Hincapié en Arsenal y Moisés Caicedo en Chelsea, tras el empate 1-1 en Premier League en noviembre.

Disponibilidad para la Premier League

Arteta indicó que la situación de Hincapié es diferente a la de Martinelli, quien sufrió un golpe más significativo. El defensor tricolor ya superó la molestia y se encuentra a disposición del cuerpo técnico.

Arsenal recibirá a Brighton & Hove Albion este sábado 27 de diciembre a las 10h00 (hora ecuatoriana) en el Emirates Stadium, por la jornada 18 de la Premier League. Hincapié apunta a regresar al once inicial en este encuentro clave para mantener la posición en la tabla.

Hincapié y Arsenal

El ecuatoriano Hincapié, llegado al Arsenal en préstamo desde Bayer Leverkusen con opción de compra, ha ganado continuidad en la defensa, especialmente ante las ausencias por lesión en la zaga. Su versatilidad le ha permitido actuar como central y lateral.

La Premier League se encuentra en su fase decisiva, con Arsenal compitiendo por el liderato. La Carabao Cup representa una oportunidad para avanzar hacia un título, con la final programada para marzo en Wembley. La otra semifinal la disputan Newcastle United y Manchester City.