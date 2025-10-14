COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Farándula

Miley Cyrus: cómo el orden y la limpieza se convirtieron en su terapia y fuente de inspiración artística

Miley Cyrus revela en una entrevista cómo organizar su entorno mejora su bienestar y su creatividad personal.
miley-cyrus-como-el-orden-y-la-limpieza-se-convirtieron-en-su-terapia-y-fuente-de-inspiracion-artistica
La cantante confesó que organizar su entorno le genera una sensación de control y bienestar.
miley-cyrus-como-el-orden-y-la-limpieza-se-convirtieron-en-su-terapia-y-fuente-de-inspiracion-artistica
La cantante confesó que organizar su entorno le genera una sensación de control y bienestar.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Miley Cyrus atraviesa un momento de profunda transformación personal y artística. En este proceso, el orden y la limpieza han dejado de ser simplemente rutinas domésticas. Ahora, se han convertido en herramientas de sanación emocional y creatividad. La cantante estadounidense, conocida mundialmente por éxitos como Wrecking Ball y Flowers, reveló en una reciente entrevista con Vogue que organizar su entorno le genera una sensación de control y bienestar.

Soy feliz cuando organizo y limpio, nunca lo siento como una tarea”, explicó la artista. Señaló además que este hábito le permite enfrentar con claridad los cambios vitales que ha vivido en los últimos años.

Entre familiares y amigos, Miley ha ganado el apodo de “Reina de lo Impecable”, reflejando su meticulosa atención a cada rincón de su hogar y cada detalle de su vida. Para ella, la limpieza no es solo literal, sino también simbólica. Representa un acto de auto-cuidado y de puesta en orden de sus emociones, relaciones y proyectos. “En cada rincón, cada cajón, cada amistad, cada dinámica familiar, todo está recibiendo una limpieza”, afirmó. Subrayó que este enfoque le permite generar equilibrio frente al caos que, en ocasiones, ha marcado su vida personal.

El orden como reflejo de un renacimiento personal

El divorcio y la revisión de su pasado reciente han sido catalizadores de este proceso de reorganización. Para Miley, poner en orden su entorno físico coincide con una necesidad de ordenar su mundo interior. La limpieza y la organización se han convertido en metáforas de reconstrucción emocional. Esta práctica es una manera de cerrar ciclos y preparar el terreno para nuevas oportunidades y experiencias artísticas.

La cantante describe su vida como “intensa pero integral”. Señala que cada acción, desde las más pequeñas hasta las más trascendentales, tiene un impacto en su crecimiento personal y creativo.

Del hogar al escenario: la influencia del orden en su arte

La necesidad de equilibrio se refleja también en su trabajo más reciente. La cantante ha vinculado la organización y el control en su vida diaria con su enfoque artístico en proyectos musicales y cinematográficos. Estos incluyen su última película. En este proyecto, que se relaciona con su trabajo musical más reciente, se abordan temáticas de ruptura y reconstrucción.

Este enfoque refleja su propio proceso de sanación y reorganización emocional. “Todo lo que hago en mi vida es un poco intenso, pero tiene que ser integral”, asegura Cyrus. Evidencia que su disciplina personal se traduce directamente en su creatividad.

Miley Cyrus ha cerrado ciclos para abrirse a nuevas etapas

Miley Cyrus ha convertido la limpieza y la organización en un ritual. Este le permite cerrar capítulos complicados de su vida, como relaciones pasadas, conflictos emocionales o la gestión del estrés cotidiano. Cada cajón reorganizado y cada espacio ordenado simboliza el control recuperado sobre aspectos que antes podían sentirse caóticos o fuera de su alcance. Esta práctica le brinda no solo bienestar, sino también claridad mental para enfrentar decisiones importantes en lo personal y en lo profesional.

Para sus seguidores, Miley Cyrus ofrece un ejemplo tangible. Demuestra cómo la disciplina y el orden pueden ser aliados en la búsqueda de estabilidad emocional. Su enfoque muestra que cuidar el entorno no es un acto trivial, sino una estrategia de resiliencia frente a la adversidad. La cantante demuestra que la vida, como el arte, puede ser reconstruida y transformada. Esto se logra cuando se pone atención a los detalles y se actúa con intención.

