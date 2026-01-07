COMUNIDAD POR USD 1
Seguridad
Crimen Organizado

Militares incautaron más de dos toneladas de droga en una lancha sobre el río Aguarico, en Sucumbios

Sucumbíos, limítrofe con Colombia, es una provincia estratégica en el mapa del narcotráfico ecuatoriano debido a su ubicación en la Amazonía.
Militares ecuatorianos localizaron y decomisaron 2,24 toneladas de droga, que era transportada a bordo de una lancha que navegaba por el río Aguarico.
La droga incautada fue trasladada hasta un destacamento militar para su respectiva judicialización.
Redacción ED.

