Hace 5 meses
Ecuador
Salud

Ministerio de Salud adjudicará contrato de agendamiento de citas médicas a CNT por USD 7,2 millones

El contrato tendrá una duración de 455 días calendario a partir de la firma y permitirá a la ciudadanía agendar citas las 24 horas del día.
3 minutos de lectura
En todos los centros hospitalarios del Ministerio de Salud se podrá agendar citas mediante canales digitales. Foto Hospital Verdi Cevallos Balda (El Diario)
El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Ministerio de Salud Pública (MSP) contratará a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) el servicio de contact center (centro de contacto)  para el agendamiento de citas médicas en los 1.078 establecimientos de primer nivel de atención a nivel nacional, por un monto referencial de USD 7. 227.814,32 más IVA. La adjudicación está programada para el 8 de diciembre mediante invitación directa, sin participación de otros proveedores.

El contrato tendrá una duración de 455 días calendario a partir de la firma y permitirá a la ciudadanía agendar citas las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de múltiples canales: WhatsApp, Facebook Messenger, aplicación móvil, mensajes SMS y la línea gratuita 171.

Cobertura y funcionalidades del servicio

El sistema incluirá recordatorios automáticos por mensaje de texto entre 24 y 48 horas antes de cada cita, con el fin de reducir el ausentismo en consultas externas. La cobertura abarca centros de salud, subcentros y hospitales tipo A y B del primer nivel en las 24 provincias del país, según consta en el el portal de Compras Públicas (SERCOP).

El MSP justificó la contratación directa a CNT por la “urgencia manifiesta” de mantener la continuidad del servicio, que actualmente ya opera bajo administración de la misma empresa estatal de telecomunicaciones.

Antecedente reciente en el IESS

En julio de 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suscribió un contrato similar con CNT con vigencia de 365 días. Este acuerdo cubre el agendamiento de citas para afiliados, jubilados y sus beneficiarios, utilizando los mismos canales digitales y la línea 171 opción 2.

De manera simultánea y según se informó el IESS avanza en la contratación de una aplicación integral de servicios de salud con la empresa Healthbird por USD 37 millones.

El 31 de octubre de 2025, durante una entrevista en un medio nacional, el presidente Daniel Noboa señaló que Healthbird también participará en el futuro traspaso de las competencias médicas del IESS al Ministerio de Salud. 

Detalles del proceso actual

El proceso del MSP aparece registrado en el portal SERCOP bajo el código CSP-MSP-2025-001-INV con la modalidad “contratación por invitación”. Hasta el momento no se han publicado los indicadores específicos de calidad, tiempos de respuesta ni metas de reducción de ausentismo que deberá cumplir CNT durante los 455 días de ejecución.

Organizaciones de control social han solicitado mayor transparencia sobre los criterios técnicos y económicos que motivaron la selección exclusiva de la empresa estatal. 

