Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Política

Ministra Gilda Alcívar pide renuncia masiva de funcionarios y UNE plantea tres reformas urgentes

Durante la rueda de prensa, Andrés Quishpe denunció el impacto de las medidas económicas en los docentes y las familias.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) dijo que no ha tenido, ni tiene, ni busca espacio institucional alguno dentro del Ministerio de Educación Foto: API
La Unión Nacional de Educadores (UNE) dijo que no ha tenido, ni tiene, ni busca espacio institucional alguno dentro del Ministerio de Educación Foto: API

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Unión Nacional de Educadores (UNE) señaló este lunes 24 de noviembre de 2025 la solicitud de renuncia masiva de funcionarios realizada por la nueva ministra de Educación, Gilda Alcívar, y aclaró que el gremio “no ha tenido, ni tiene, ni busca espacio institucional alguno” dentro del Ministerio, en respuesta a versiones publicadas en medios digitales.

A través de un comunicado difundido en redes sociales y en rueda de prensa en Quito, la UNE respaldó la medida de la ministra, pero advirtió que no debe servir como “distractor” frente a la crisis política e institucional que atraviesa el Gobierno tras la derrota en la Consulta Popular del 16 de noviembre de 2025.

El presidente del gremio, Andrés Quishpe, negó cualquier injerencia en coordinaciones zonales, distritales o dependencias del Ministerio y reiteró la independencia de la organización respecto al Ejecutivo.

Tres propuestas al Ministerio de Educación

La UNE planteó tres reformas urgentes a la ministra Alcívar:

  1. Reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) para que directores distritales, zonales y subsecretarios sean designados mediante concursos de méritos y oposición, con perfiles específicos en educación.
  2. Culminar los procesos de concurso de méritos y oposición de autoridades educativas suspendidos durante varios años.
  3. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a estos concursos para evitar designaciones “a dedo” de personas sin el perfil adecuado.

“La señora ministra puede depurar todo su ministerio; la UNE no tiene reparo alguno. Al contrario, esperamos que personas con capacidad, experiencia, diálogo y perfil adecuado sean ubicadas en beneficio de la educación”, señala el comunicado.

Crisis económica y demandas salariales

Durante la rueda de prensa, Andrés Quishpe denunció el impacto de las medidas económicas en los docentes y las familias. Alertó que el incremento del IVA al 15 % y la eliminación total del subsidio al diésel en 2026 encarecerán la canasta básica. Estimando que las familias necesitarán más de 100 dólares adicionales mensuales para sobrevivir.

El dirigente recordó que cerca de ocho millones de ecuatorianos están en empleo precario, el salario básico no cubre la canasta familiar y el 60 % de los hogares no logra pagar los gastos básicos. Defendió el pedido del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de incrementar los sueldos para recuperar capacidad adquisitiva.

Quishpe advirtió que, si el Gobierno no atiende las demandas sociales, “se entenderá que no captó el mensaje de la consulta popular” y se profundizará el malestar social.

Precarización del servicio público

El presidente de la UNE denunció dos ejemplos de deterioro en los servicios públicos: la reducción de horas de atención médica para evitar incrementos salariales. Asimismo, el déficit de docentes que obliga a reasignaciones improvisadas, como profesores de Ciencias Sociales impartiendo clases de Inglés.

Además, señaló que 14.000 maestros con más de 25 años de servicio llevan tres años esperando ascensos y recalificación. Según el gremio, atender estas deudas salariales y de ascensos requeriría aproximadamente 70 millones de dólares, una obligación heredada de varias administraciones.

La UNE cerró su pronunciamiento insistiendo en que “nuestros derechos no son dádivas, son conquistas de años de resistencia” . Además, exigió al Ejecutivo cumplir los derechos constitucionales de los trabajadores y la comunidad educativa.

