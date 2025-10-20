Ministro Reimberg: «A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos»

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este lunes 20 de octubre la suspensión definitiva del diálogo con el movimiento indígena de Imbabura, epicentro del paro nacional que se extiende por casi un mes. El cierre responde al incumplimiento de acuerdos previos por parte de los manifestantes, según declaraciones del funcionario a la prensa tras una reunión en el Palacio de Carondelet. Reimberg enfatizó que el Gobierno cumplió su parte, pero los indígenas «cerraron las puertas al diálogo», asumiendo responsabilidad por cualquier escalada en las protestas.

Declaración del ministro sobre incumplimiento

Reimberg centró su anuncio en el fracaso de los compromisos asumidos la semana pasada en Otavalo. «Hubo un diálogo, pidieron un diálogo y estuvimos como Gobierno. Llegamos a acuerdos que hemos cumplido y que ellos no han cumplido. Ellos se encargaron de cerrar las puertas de diálogo», declaró el ministro. Agregó: «A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos».

Estas palabras responden directamente al primer punto del acuerdo del 16 de octubre: la apertura inmediata de vías bloqueadas. «Ellos debieron abrir las vías, era el primer punto del acuerdo y ni siquiera llegaron a ese punto«, reiteró Reimberg. El Gobierno, por su parte, retiró presencia policial y militar de las zonas de protesta, como se solicitó, para evitar enfrentamientos. «La Policía no ha salido ya, los militares no han estado», precisó.

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado la noche del domingo 19, confirmando la falta de condiciones para continuar. «El Gobierno cumplió, ellos no cumplieron, se cierra el diálogo, a partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos», se lee en el documento oficial, alineado con las declaraciones de Reimberg.

Antecedentes de acuerdos rotos en protestas indígenas

Este episodio recuerda conflictos previos en Ecuador. En 2019, bajo Lenín Moreno, un paro de 11 días por retiro de subsidios culminó con acuerdos que incluyeron apertura de vías y compensaciones, revertida la medida tras mesas de diálogo con la Conaie. Durante 2022, con Guillermo Lasso, 18 días de bloqueos forzaron concesiones parciales tras compromisos similares incumplidos inicialmente.

En el paro actual, los acuerdos de Otavalo involucraron a la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte (FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac). El Ejecutivo cumplió con no intervenciones forzadas para reabrir vías. Sin embargo, los indígenas de Imbabura alegan incumplimiento gubernamental en desmilitarización de territorios y liberación de detenidos en Otavalo, capturados en septiembre con cargos de terrorismo.

Reimberg descartó diálogos directos con la Conaie: «No vamos a hablar directamente con nadie; estuvimos hablando con ellos (Imbabura), llegamos a una mesa como gobierno, llegamos a acuerdos y eso no se respetó». La reunión con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, presente en Carondelet, no alteró la decisión.

La cancelación de mesas técnicas deja el paro indefinido, con bloqueos afectando siete provincias y pérdidas económicas superiores a 70 millones de dólares, según la Cámara de Comercio de Quito. En Imbabura, los 17 cierres viales persisten, causando desabastecimiento en Otavalo y Cotacachi.