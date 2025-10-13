Ministro Reimberg niega excesos de la fuerza pública durante protestas en Quito este 12 de octubre

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó este lunes 13 de octubre en una entrevista en un medio nacional que “no hubo excesos” por parte de la fuerza pública durante los enfrentamientos registrados el domingo 12 de octubre en el sur de Quito.

En relación con las denuncias de agresiones a periodistas que cubrían las protestas, Reimberg señaló que identificarse como prensa “no exime de una revisión”, añadiendo: “No porque un chaleco diga prensa debo estar seguro 100% de que una persona pertenece”.

Estas declaraciones han generado controversia tras una jornada marcada por denuncias de represión y violencia, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El ministro, también anunció operativos en Imbabura para despejar vías bloqueadas, indicando que “es una operación que va a tomar algunos días porque sabemos la magnitud de lo que sucede allá”. Aseguró que las fuerzas del orden actuarán para “hacer una apertura total de vías, porque esto se acaba ya”.

Denuncias de represión en Quito

La CONAIE, a través de su cuenta en X, denunció “violencia estatal y represión desmedida” durante las protestas del 12 de octubre en la avenida América y Santiago, en Quito. Según la organización, la Policía Nacional agredió a vecinos que defendían a dos jóvenes cercados por uniformados, dejando a uno de ellos gravemente herido en la cabeza. Además, reportaron un intento de incursión militar y policial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, declarada zona de paz y patrimonio cultural.

La organización exigió el retiro inmediato de las fuerzas del orden y el respeto al carácter pacífico de este espacio, afirmando: “La Casa de la Cultura no es un campo de batalla, es un lugar de diálogo, memoria y resistencia”. También instaron al gobierno a buscar “justicia y soluciones reales” en lugar de profundizar la crisis con más violencia.

🚨 #URGENTE | Denunciamos el asedio e intento de incursión militar y policial en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio declarado zona de paz y patrimonio cultural del Ecuador. Exigimos el retiro inmediato de las fuerzas represivas y respeto al carácter civil, pacífico y… pic.twitter.com/bqaCFe12XK — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 12, 2025

Actos de violencia racista en Imbabura

En Cotacachi, Imbabura, la CONAIE denunció un “grave acto de violencia racista” contra dos jóvenes indígenas, a quienes un grupo de militares les cortó las trenzas, símbolo de su identidad cultural. Las trenzas fueron halladas cerca del peaje de San Roque. La organización condenó este hecho como una violación a los derechos de los pueblos indígenas.

Respuesta gubernamental tras hechos del domingo

El domingo 12 de octubre, tras operativos del Bloque de Seguridad en el parque El Arbolito, Reimberg afirmó en un video: “Hemos cumplido. Quito está en paz”. Las protestas, lideradas por sectores indígenas y sociales, responden a demandas de justicia social y rechazo a políticas gubernamentales, en un contexto de movilizaciones que cumple 22 días de paro nacional.