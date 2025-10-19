COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Miss Grand Internacional 2025: Filipinas celebra porque Emma Mary Tiglao se quedó con la corona

Emma Mary Tiglao, de Filipinas, es la nueva Miss Grand Internacional 2025. Triunfó en la gran final en Tailandia, sucediendo a Luciana Fuster.
Miss Grand Internacional 2025 Filipinas celebra porque Emma Mary Tiglao se quedó con la corona. (MGI)
Cinthya Chanatasig

Cinthya Chanatasig

La emoción de los concursos de belleza alcanzó su punto culminante este sábado en Bangkok. Allí, Emma Mary Tiglao, la deslumbrante representante de Filipinas, fue coronada como la nueva Miss Grand Internacional 2025. La joven filipina, de 26 años, logró imponerse en una reñida competencia que reunió a candidatas de todo el mundo. Esto consolidó el estatus de su país como una potencia en el universo de la belleza. Tiglao recibió la codiciada corona dorada de manos de su antecesora, la peruana Luciana Fuster.

La gran final del certamen, que tuvo lugar en el MGI Hall, fue un espectáculo lleno de glamour, música y momentos de gran tensión. La india Arshina Sumbul fue anunciada como la primera finalista, mientras que Thae Su Nyein de Myanmar obtuvo el título de segunda finalista. El Top 5 lo completaron las representantes de Brasil y Reino Unido, quienes fueron designadas como tercera y cuarta finalista, respectivamente.

Una competencia de alto nivel y elocuencia

El camino hacia la corona de Miss Grand Internacional 2025 estuvo marcado por una competencia feroz. Las 72 delegadas mostraron su preparación y carisma desde las primeras apariciones en traje de baño hasta los elegantes desfiles en traje de gala. Sin embargo, uno de los momentos más cruciales del certamen fue la ronda de discursos. En esa ronda, las candidatas debían expresar sus ideas sobre la paz y cómo contribuir a detener la guerra y la violencia en el mundo.

Samantha Quenedit deslumbra en concurso Internacional, pero Ecuador no alcanza el top 10

Emma Mary Tiglao destacó consistentemente por su elocuencia y la contundencia de su mensaje. Estos elementos son fundamentales para el certamen, cuyo lema es «Alto a la Guerra y la Violencia». Su capacidad para comunicar con pasión y claridad resonó con el jurado. Esto marcó una diferencia clave en su ascenso a la corona.

Destacada participación latina en el Miss Grand Internacional 2025

La participación de las delegadas latinoamericanas también fue notable. Flavia López, representando a Perú, fue una de las fuertes contendientes que mantuvo en vilo a sus seguidores. Aunque no avanzó al Top 5, su desempeño fue muy aplaudido y reconocido. Otras candidatas de la región también lograron posiciones destacadas. Esto demuestra el creciente nivel de preparación de las representantes de América Latina en Miss Grand Internacional 2025.

El Top 10 del certamen incluyó a una variada representación de países. Estos pa&iacute;ses incluyen Espa&ntilde;a, Indonesia, Tailandia (pa&iacute;s anfitri&oacute;n), Rep&uacute;blica Checa y Jap&oacute;n, entre otros. Esto demuestra la diversidad y el alcance global del concurso.

El reinado de Emma Mary Tiglao

Con la coronación de Emma Mary Tiglao, Filipinas suma otra victoria en los certámenes de belleza de renombre internacional. La nueva Miss Grand Internacional 2025 asumirá un año de responsabilidades, con base en Tailandia. Desde allí viajará por diversas partes del mundo para promover la causa de la paz y la erradicación de la violencia, los pilares centrales de la organización Miss Grand Internacional. Su reinado promete ser un año de activismo y promoción de valores humanitarios.

