Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Miss International 2025: La ecuatoriana Eunice Rivadeneira lució un traje nacional inspirado en Manabí

La guayaquileña Eunice Rivadeneira representa a Ecuador en el Miss International 2025, cuya gala final será el 27 de noviembre.
Eunice Rivadeneira luciendo su traje nacional inspirado en Manabí.
Eunice Rivadeneira luciendo su traje nacional inspirado en Manabí.

La Miss Ecuador 2024, Eunice Rivadeneira, vive con emoción la competencia del Miss International, que se desarrolla en Japón.

El reciente domingo 16 de noviembre, Eunice participó en el evento de presentación del traje nacional, donde lució una prenda inspirada en la provincia de Manabí y sus raíces ancestrales.

Eunice y su homenaje a la provincia de Manabí

A través de sus redes sociales, la beldad indicó que el traje se denomina «Manabí Ancestral», nombre que ella misma eligió «porque representa esa conexión genuina con el pasado y con las tradiciones que siguen dando identidad a nuestra tierra».

«Mi traje típico está inspirado en las raíces de Manabí, una provincia costera profundamente rica en cultura y tradiciones. Con este diseño busco celebrar nuestra herencia ancestral, evocando la historia de la región, la sabiduría de sus pueblos originarios y su estrecha relación con la naturaleza», agregó en su post.

El diseño del traje nacional de Miss Ecuador

El traje típico fue diseñado por Joseph Lara y elaborado con telas rosas y paja toquilla. De acuerdo a la reina de belleza, este «incorpora colores y materiales que evocan la tierra, la vegetación y los elementos costeros característicos de Manabí». Además, dijo que se trata de un homenaje a la mujer manabita.

«Cada detalle artesanal y cada bordado reflejan motivos tradicionales manabitas e indígenas, convirtiéndolo no solo en una pieza estética, sino en un homenaje vivo a la mujer manabita, su fortaleza y su historia», precisó.

Eunice está en busca de un sueño

Ante de viajar a Japón, Eunice precisó también que ganar la corona de Miss International 2025 es un sueño para ella. “Y, sobre todo, gracias a Dios, mi roca firme, por fortalecerme en los momentos difíciles y colmarme de bendiciones. Confío en que, de Su mano y con todas las personas maravillosas que ha puesto en mi camino, podremos cumplir este sueño dentro de Su voluntad“, indicó la arquitecta de profesión.

Este sueño no es solo mío… ¡es de todos los que me han dado su amor y confianza!”, destacó.

Cabe mencionar que Eunice Rivadeneira entregó la corona de Miss Ecuador en agosto pasado. La actual soberana es Gisselle Rosales, quien representó a la provincia de El Oro en el certamen.

La gala final será el 27 de noviembre

El Miss International 2025, edición 63ª, celebrará su gala final el 27 de noviembre en el Yoyogi National Gymnasium de Shibuya, Tokio, Japón.

Con 71 delegadas, destaca el debut de Montenegro, y Islas Turcas y Caicos. Además, regresaron naciones como Angola, Jamaica y Rusia, tras ausencias prolongadas.

La actual Miss International 2024, Thanh Thủy Huỳnh de Vietnam, coronará a su sucesora, enfatizando temas de belleza con propósito y empoderamiento global. Este certamen, fundado en 1960, promueve la paz y la cooperación internacional.

