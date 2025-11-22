COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Miss Jamaica está internada en UCI tras sufrir una caída en la preliminar del Miss Universo

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, enfrenta una recuperación complicada tras la caída que sufrió en la competencia preliminar del Miss Universo 2025.
Miss Jamaica tuvo que abandonar el certamen de belleza tras su caída.
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sufrió una aparatosa caída del escenario durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, desarrollada el pasado miércoles en Bangkok, Tailandia.

Su accidente se dio mientras desfilaba en traje de noche, siendo sacada del lugar en una camilla y trasladada de emergencia al Hospital Paolo Rangsit.

El director de Miss Universo, Raúl Rocha, visitó el hospital para confirmar la estabilidad la reina de belleza, de 28 años. Sin embargo, actualizaciones posteriores indican que la concursante, quien es doctora de profesión, no ha evolucionado como se esperaba.

Confirman el estado delicado de Miss Jamaica

El director de relaciones públicas de Miss Universo Jamaica, Shannon-Dale Reid, declaró el miércoles que Gabrielle estaba “descansando bajo observación médica” y sin lesiones graves. Mientras el jueves, Reid evitó comentarios sobre el estado actual o la causa exacta de la caída, priorizando la privacidad de la paciente.

Todo cambió este viernes, cuando la misma Organización de Miss Universo Jamaica confirmó que la reina de belleza fue trasladada al Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Esto, con el objetivo de darle “estrecha vigilancia y atención especializada”.

“El personal médico ha indicado además que Gabrielle tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete (7) días, ya que los médicos continúan su estrecha vigilancia y atención especializada“, señaló el comunicado.

Piden oraciones para la beldad

Además, la organización agradeció el respaldo manifestado hacia Miss Jamaica. “Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones“, añadió.

Por otro lado, el doctor Henry-Samuels, quien es uno de los tratantes de la reina, le dijo a la organización jamaiquina que “Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde”.

Por último la organización pidió prudencia frente a la información que circula del estado de salud de Gabrielle Henry y evitar “comentarios negativos” sobre ella.

Ministra de Cultura confirma las lesiones de Miss Jamaica

La mañana de este sábado, la ministra de Cultura Jamaiquina, Olivia Grange, se pronunció sobre el estado de Gabrielle.

A través de su cuenta de Instagram, la ministra Grange compartió que “la familia dijo que era su entendimiento que no hubo error en la ejecución de la caminata de Gabrielle antes de que cayera“.

Añadió que la joven sufrió laceraciones en la barbilla y el pie, sin dar mayores detalles. Al momento no se conocen las razones precisas por las que fue trasladada a UCI. “Como su familia, el resto de nosotros estamos orgullosos de la resistencia y el espíritu indomable de Gabrielle”, añadió la ministra.

