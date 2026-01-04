COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
¿El Miss Universo está en venta? Raúl Rocha rompe el silencio y responde con dureza

Raúl Rocha negó cualquier venta del Miss Universo, lanzó una advertencia directa al empresario filipino Chavit Sinsong y reafirmó el control total del certamen en medio de una fuerte polémica internacional.
¿El Miss Universo está en venta? Raúl Rocha rompe el silencio y responde.
La mexicana Fátima Bosch se impuso en la edición 2025 del Miss Universo.
¿El Miss Universo está en venta? Raúl Rocha rompe el silencio y responde.
La mexicana Fátima Bosch se impuso en la edición 2025 del Miss Universo. Foto: FB Miss Universe.

En medio de versiones que apuntaban a una supuesta venta del Miss Universo, Raúl Rocha, actual propietario del certamen, decidió frenar los rumores. Además, respondió con firmeza al interés expresado por el empresario filipino Chavit Sinsong.

Durante las últimas semanas, las especulaciones crecieron tras declaraciones públicas del empresario asiático. Sin embargo, la organización Miss Universe aclaró su posición. Así, buscó cerrar cualquier duda sobre el futuro del concurso.

Miss Universo mantiene el control total del certamen

La organización emitió un comunicado oficial en sus canales institucionales. En el documento, aseguró que mantiene el control absoluto del Miss Universo. Además, reafirmó su liderazgo y valores.

Seguimos guiados por el mismo liderazgo y valores que definen quiénes somos. Nuestro compromiso con la transparencia, la integridad y nuestra misión mundial sigue siendo inquebrantable“, destacó el pronunciamiento oficial.

En ese contexto, Miss Universe también respondió a los cuestionamientos sobre su gestión. Por ello, reiteró su propósito histórico y su proyección global.

Miss Universo continúa su trabajo promoviendo el empoderamiento de la mujer y el impacto significativo en todo el mundo”, señaló la organización.

Raúl Rocha responde a Chavit Sinsong y descarta cualquier negociación

Poco después del comunicado, Raúl Rocha decidió pronunciarse de manera directa. Lo hizo mediante una historia de Instagram, donde compartió el mensaje oficial acompañado de una advertencia contundente.

Sigue soñando, mis abogados pondrán fin a tus cuentos de hadas“, escribió el empresario mexicano, descartando cualquier posibilidad de negociación.

Asimismo, Rocha reaccionó a versiones que hablaban de una supuesta reunión en enero con exdirectivos del certamen. Ante ello, lanzó una nueva declaración sin concesiones.

Estoy harto de ese tonto delirante y de su hija haciendo declaraciones, soñando con algo que no sería capaz de lograr ni en cien años“, afirmó.

Polémica reciente rodea al Miss Universo

Este pronunciamiento surge tras semanas de tensión alrededor del certamen. La controversia se intensificó luego de la premiación de la mexicana Fátima Bosch en Tailandia, en noviembre de 2025.

Diversas denuncias públicas apuntaron a una presunta manipulación de resultados por parte del jurado, lo que incrementó los cuestionamientos sobre la transparencia del concurso. En ese escenario, los rumores sobre una venta ganaron fuerza.

Con estas declaraciones, Raúl Rocha busca cerrar el debate, reafirmar su liderazgo y enviar un mensaje claro a nivel internacional: el Miss Universo no está en venta.

