Moisés Caicedo destaca en el empate 2-2 entre Newcastle y Chelsea en St. James’ Park

Newcastle y Chelsea empataron 2-2 este domingo en el St. James’ Park, en el partido correspondiente a la fecha 17 de la Premier League 2025-2026. Los locales se pusieron 2-0 arriba con doblete de Nick Woltemade, pero los londinenses descontaron mediante un tiro libre de Reece James y el empate lo firmó João Pedro a los 66 minutos.

Primer tiempo: dominio inicial de Newcastle

El encuentro comenzó con Chelsea buscando el gol. En los primeros minutos, Alejandro Garnacho habilitó a Cole Palmer, cuyo remate con el pie izquierdo se fue por encima del travesaño. Sin embargo, Newcastle golpeó primero a los 4 minutos: un centro desde la derecha de Jacob Murphy no fue conectado por Anthony Gordon, pero el rebote le quedó servido a Nick Woltemade para marcar el 1-0 con el arco vacío.

A los 6 minutos, Anthony Gordon estuvo cerca de aumentar la ventaja. Tras un Malo Gusto tirado por lesión en el tobillo, el inglés remató desde el punto penal, pero Robert Sánchez despejó al córner. El segundo tanto local llegó en el minuto 18: un centro preciso de Gordon desde la izquierda fue cabeceado por Woltemade para el 2-0.

Moisés Caicedo, titular en el mediocampo junto a Reece James, tuvo que retroceder varios metros para cumplir tareas defensivas. El ecuatoriano fue el único que mostró intensidad en los primeros 30 minutos. A pesar de la desventaja, Caicedo evitó el 3-0 justo antes del descanso con un cierre clave.

Reacción en la segunda mitad

Chelsea salió con otra actitud en el complemento. A los 49 minutos, Reece James ejecutó un tiro libre magistral que se coló en el ángulo derecho de Aaron Ramsdale para el 2-1. El descuento dio confianza a los visitantes.

En el minuto 54, Enzo Maresca introdujo a Enzo Fernández por Malo Gusto. A los 66 minutos, João Pedro aprovechó un resbalón de Malick Thiaw, quedó mano a mano con Ramsdale y definió con clase para el 2-2.

Final intenso y empate merecido

En los minutos finales hubo ocasiones para ambos lados. Alejandro Garnacho desbordó y remató por encima del travesaño. Moisés Caicedo corrió una contra y su disparo desde tres cuartos de cancha se fue desviado. Newcastle también tuvo la suya con un remate de Harvey Barnes que salió cerca del palo.

Moisés Caicedo disputó los 90 minutos, con un 87% de precisión en pases, 9 duelos ganados de 13, 5 intercepciones y 9 recuperaciones. El ecuatoriano destacó en defensa y aportó en la salida.

Con este resultado, Chelsea suma 29 puntos y se mantiene en la cuarta posición. Newcastle queda con 23 puntos. En la próxima jornada, los blues enfrentarán a Aston Villa.