Moisés Caicedo empata en puntos con Jude Bellingham pero queda fuera del XI ideal de The Best FIFA 2025

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, del Chelsea quedó fuera del equipo ideal masculino de los premios The Best correspondientes a la temporada 2024/2025, a pesar de haber igualado en puntos con Jude Bellingham.

La FIFA dio a conocer el martes 16 de diciembre de 2025 en Doha, Qatar, el equipo ideal, destacando la inclusión del ecuatoriano Willian Pacho entre los defensores.

El XI ideal masculino anunciado por la FIFA incluye al portero Gianluigi Donnarumma; los defensores Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk y Nuno Mendes; los mediocampistas Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha y Pedri; y los delanteros Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Willian Pacho, zaguero central del Paris Saint-Germain y de la selección ecuatoriana, fue uno de los cuatro defensores seleccionados, compartiendo posición con jugadores como Virgil van Dijk.

Presencia ecuatoriana en el XI ideal

Pacho se convirtió en el único representante ecuatoriano en la alineación titular del equipo ideal masculino de The Best FIFA 2025.El defensor acumuló votos suficientes para integrar la línea defensiva junto a Achraf Hakimi, Virgil van Dijk y Nuno Mendes.

Esta selección reconoce las actuaciones de Pacho durante la temporada, en la que contribuyó al éxito del PSG en competiciones nacionales e internacionales.En la defensa, jugadores como Marquinhos también recibieron consideración, pero Pacho obtuvo el respaldo necesario para su inclusión.

La presencia de Pacho resalta el crecimiento del fútbol ecuatoriano a nivel internacional, con el jugador consolidándose en un club de elite como el PSG.

Moisés Caicedo cerca de la selección en mediocampo

Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, quedó en quinto lugar en la votación para mediocampistas, empatado en 14 puntos totales con Jude Bellingham del Real Madrid.Los cuatro mediocampistas elegidos fueron Vitinha con 24 puntos, Pedri con 22 puntos, Cole Palmer con 20 puntos y Jude Bellingham con 14 puntos.

Caicedo acumuló los mismos 14 puntos que Bellingham, pero el inglés fue seleccionado para el XI ideal. En el desglose, Caicedo recibió 8 puntos de los panelistas expertos de FIFA y 6 puntos de los aficionados. Bellingham, por su parte, obtuvo 6 puntos de los expertos y 8 puntos de los aficionados.

Sistema de votación y selección del XI

El equipo ideal de The Best FIFA se determina mediante una combinación equilibrada de votos de un panel de expertos designados por la FIFA y votos de los aficionados a través de la plataforma oficial.

En caso de empate en puntos totales, no se aplica un desempate específico mencionado públicamente que priorice expertos o aficionados, resultando en la selección basada en el criterio final para completar la formación con un máximo de cuatro mediocampistas.

Este proceso difiere del FIFPRO World XI, votado exclusivamente por jugadores profesionales, y refleja la inclusión de la opinión pública en los premios The Best.

La ceremonia en Doha también premió otras categorías, con fuerte representación del Paris Saint-Germain en el XI ideal, que contó con seis jugadores del club francés en diferentes periodos de la temporada evaluada.

La temporada considerada abarca actuaciones desde julio de 2024 hasta agosto de 2025, incluyendo competiciones de clubes y selecciones nacionales.