Moisés Caicedo oficializa el cambio de representante tras finalizar vínculo con Manuel Sierra

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo del Chelsea anunció el 13 de octubre de 2025 en redes sociales el fin de su relación profesional con el agente Manuel Sierra de Football Division Worldwide. El contrato concluyó el 14 de agosto de 2025, y puede designar nuevas personas de confianza en el manejo de su carrera, en un momento de su trayectoria donde lidera nominaciones en la Premier League y atrae interés de clubes europeos.

Anuncio del cambio de representante

El comunicado oficial, firmado por el abogado Christopher William Farnell de IPS Law, una práctica legal que colabora con clubes de la Premier League y futbolistas, detalla que Caicedo ya no está representado por Manuel Sierra ni por Ali Barat de Epic. El mensaje, publicado en la cuenta de Instagram del jugador, indica que el contrato finalizó el 14 de agosto de 2025, hace exactamente un mes y 29 días al momento del anuncio. Farnell, propietario de IPS Law, enfatizó la confianza depositada en el nuevo equipo asesor.

La decisión se produce tras dos meses de separación efectiva, ya que el vínculo concluyó en agosto. Caicedo, de 23 años, busca reestructurar el manejo de su carrera profesional, rodeándose de un entorno cercano para decisiones deportivas y estratégicas. El anuncio generó reacciones inmediatas entre los seguidores del Chelsea, quienes inicialmente expresaron sorpresa, pero confirmaron que la ruptura no afecta su relación con el club londinense.

Football Division Worldwide, agencia liderada por Manuel Sierra, representa a otros jugadores ecuatorianos como Gonzalo Plata, Piero Hincapié, Kendry Páez y Allen Obando. Sierra jugó un rol clave en el traspaso de Caicedo al Chelsea en agosto de 2023 por 140 millones de dólares, un récord para un futbolista sudamericano en ese momento.

El Chelsea ha iniciado negociaciones para renovar el contrato de Caicedo, que expira en junio de 2031, con el fin de blindarlo ante posibles salidas. El club considera al mediocampista un pilar fundamental en el esquema del técnico Enzo Maresca.

Rendimiento en la Temporada 2025/26

Caicedo vive su mejor temporada desde su llegada al Chelsea. En siete partidos de la Premier League 2025/26, ha anotado tres goles, superando los dos tantos marcados en sus dos campañas anteriores combinadas. Sus dianas incluyen un remate desde el borde del área ante el Manchester United en noviembre de 2024, uno contra el Brentford y un golazo de larga distancia contra el Liverpool el 4 de octubre de 2025, en la victoria 2-1 de su equipo.

Además, registró 28 tackles y 18 intercepciones, liderando la liga en estas estadísticas defensivas. En septiembre de 2025, fue elegido Jugador del Mes del Chelsea y de la Fecha 7 de la Premier League. Su gol contra el Liverpool fue votado como candidato al Gol de la Temporada por los aficionados.

En la UEFA Conference League, contribuyó con un gol en la final de 2025 ante el Real Betis, sellando el 4-1. Caicedo ha iniciado los últimos 65 partidos de liga del Chelsea, demostrando consistencia.

Nominación al jugador de la temporada

La Premier League abrió el 13 de octubre de 2025 la votación para el Jugador de la Temporada hasta el Momento en su portal oficial. Caicedo figura entre los 12 nominados, compitiendo con Erling Haaland (Manchester City), Declan Rice (Arsenal), Antoine Semenyo (Bournemouth), Mohamed Kudus (Tottenham), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jack Grealish (Everton), Mark Guehi (Crystal Palace), Robin Roefs (Sunderland), Jurrien Timber (Arsenal), Granit Xhaka (Sunderland) y otro jugador.

La reseña oficial destaca que Caicedo «ha retomado su nivel con un inicio de campaña espectacular». En la votación, acumula el 25% de los sufragios, en segundo lugar detrás de Semenyo con el 30%, seguido por Haaland con el 20%. Los demás no superan el 5%. Los aficionados pueden votar en la página de la liga, donde se detalla el rendimiento de cada postulante.

Esta nominación refleja su impacto en el mediocampo, donde combina recuperación de balones con progresión ofensiva. La votación cierra pronto, y el ganador se anunciará en noviembre.

Interés de clubes europeos

El cambio de representante coincide con creciente atención de clubes europeos. Real Madrid y Paris Saint-Germain muestran interés en Caicedo, según reportes del 7 de octubre de 2025. El PSG mantiene una admiración de larga data, mientras el Real Madrid evalúa opciones para reforzar su mediocampo ante la salida de Luka Modrić en 2025.

El Chelsea valora a Caicedo en 104,1 millones de dólares, según Transfermarkt al 30 de mayo de 2025, pero exigiría más de 150 millones de dólares por su traspaso, considerándolo un «activo no transferible» salvo oferta excepcional. Fuentes indican que el club prioriza su retención, con renovaciones en marcha para elevar su salario.

En 2026, el Real Madrid podría intensificar su seguimiento, junto al interés en Enzo Fernández. Sin embargo, el contrato hasta 2031 y el rol clave de Caicedo en el proyecto de Maresca complican cualquier movimiento.

Contexto de su Carrera en Chelsea

Desde su debut el 20 de agosto de 2023 ante el West Ham, Caicedo ha evolucionado de promesa a estrella. En la temporada 2024/25, inició los 38 partidos de liga, ganando el premio al Jugador de la Temporada del Chelsea. Su valor de mercado ha crecido, y representa a Ecuador con 56 partidos y 3 goles.

El anuncio del cambio de agente no altera su enfoque en el campo, donde acumula 100 apariciones con el Chelsea al 22 de agosto de 2025, incluyendo un gol en la victoria 5-1 ante el West Ham. Próximos compromisos incluyen la Champions League ante el Benfica el 30 de septiembre de 2025, donde anotó en la derrota 1-0.

Caicedo, nacido en Santo Domingo el 2 de noviembre de 2001, mide 1,78 m y porta el dorsal 25. Su familia, incluyendo su pareja Paola Salazar y su hija nacida en 2024, lo acompaña en Londres. Este paso en su gestión profesional coincide con su pico de forma, posicionándolo como uno de los mediocampistas defensivos más codiciados del mundo en 2025.