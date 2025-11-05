Moisés Caicedo se consagra como Mejor Jugador de la fecha en la Premier League

El ecuatoriano Moisés Caicedo fue el protagonista del triunfo 0-1 del Chelsea como visitante ante el Tottenham Hotspur en la jornada 10 de la Premier League, disputada el 3 de noviembre.

Su buen rendimiento lo hizo obtener el reconocimiento de Mejor Jugador de la Fecha por su destacada labor en la recuperación, distribución y asistencia del gol decisivo.

Dominio y control en el mediocampo

El mediocampista tricolor desplegó un nivel sobresaliente en la mitad de la cancha, recuperando balones, cortando avances rivales y manejando los tiempos del partido con gran eficacia. Su capacidad para imponerse físicamente facilitó la transición ofensiva del Chelsea, determinante para controlar el juego en el Tottenham Hotspur Stadium.

Contribución clave en la victoria

La asistencia que realizó a João Pedro para el único gol del partido fue el punto culminante de una actuación completa. Caicedo no solo destacó en el juego ofensivo, sino que también sumó cifras importantes en defensa. El ‘Niño Moi’ realizó dos robos de balón a Djed Spencer y Micky Van de Ven, cuatro intercepciones, siete recuperaciones y dos entradas certeras.