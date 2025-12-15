Moisés Caicedo y Willian Pacho nominados al 11 ideal en los premios The Best 2025

La FIFA anunciará este martes 16 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, los ganadores de los premios The Best (El Mejor) FIFA 2025, incluyendo 11 ideal, donde figuran los ecuatorianos Moisés Caicedo (Chelsea) y Willian Pacho (Paris Saint-Germain) entre los nominado.

Lo hicieron gracias a sus actuaciones destacadas en una temporada marcada por títulos como la Champions League para PSG y el Mundial de Clubes para Chelsea.

La ceremonia se celebrará en el Katara Hall del complejo Fairmont Doha, con transmisión en vivo y gratuita a través de FIFA.com, a partir de las 20h00 hora local (12h00 hora de Ecuador).

Esta es la décima edición de los premios, que reconocen logros entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Nominaciones ecuatorianas

Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, y Willian Pacho, defensor del Paris Saint-Germain, fueron incluidos en la lista de candidatos al equipo ideal masculino.

Caicedo contribuyó de manera clave en la conquista del Mundial de Clubes 2025 por parte de Chelsea, que derrotó 3-0 a PSG en la final disputada en Estados Unidos.

Pacho, por su parte, fue titular en la campaña que llevó a PSG a ganar la UEFA Champions League 2024-25, incluyendo la final ante Inter de Milán.

Proceso de votación

Más de 16 millones de votos de aficionados participaron en la elección de varias categorías, con peso igual al de capitanes de selecciones, entrenadores nacionales y periodistas especializados.

La selección del once ideal se basa en votos exclusivos de futbolistas profesionales de todo el mundo, organizados por FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales).

Los aficionados pudieron votar en FIFA.com seleccionando un portero, cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros de una lista ampliada.

Otras categorías principales

Entre los nominados al The Best FIFA Men’s Player (Mejor jugador masculino) destacan Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Cole Palmer, entre otros.

En la categoría femenina, figuran Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Alexia Putellas y Mariona Caldentey.

Los candidatos al Mejor Entrenador Masculino incluyen a Luis Enrique (PSG), Enzo Maresca (Chelsea), Mikel Arteta (Arsenal) y Hansi Flick (Barcelona).

La gala de premiación

La ceremonia precede a la final de la Copa Intercontinental FIFA 2025, entre Paris Saint-Germain (de Pacho) y CR Flamengo.

Se entregarán también premios como el Puskás al mejor gol, el Marta al mejor gol femenino, el Fair Play y el de Afición.

La gala reunirá a unas 800 personas, incluyendo al presidente de FIFA, miembros del consejo, leyendas y representantes de asociaciones miembro.

Con Caicedo y Pacho en las nominaciones al 11 ideal, el fútbol de Ecuador marca un hito en esta edición de los premios The Best (El Mejor).