Moisés Caicedo y Willian Pacho, nominados al equipo ideal en los premios The Best de la FIFA

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo del Chelsea y el defensor Willian Pacho del Paris Saint-Germain están en la lista de nominados para el equipo ideal del año en los premios The Best. Es la primera vez que la FIFA nomina a dos jugadores ecuatorianos, gracias a sus destacadas temporadas con logros internacionales.

Perfil y logros de Moisés Caicedo

Caicedo fue incluido en la terna de mediocampistas junto a figuras mundialmente reconocidas como Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona) y Enzo Fernández (Chelsea). Caicedo destacó en la temporada 2024/2025 con Chelsea, contribuyendo decisivamente al título de la Conference League y la conquista del Mundial de Clubes.

Su solidez en el centro del campo y capacidad para el juego ofensivo y defensivo lo han consolidado como uno de los mejores mediocampistas del momento, lo que justifica su nominación como referente no solo para su club sino también para el fútbol ecuatoriano.

Trayectoria y éxito de Willian Pacho

Por su parte, Willian Pacho compite en la categoría de defensas y figura en la lista junto a defensores como Marc Cucurella (Chelsea), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Marquinhos (PSG). En 2025, Pacho fue parte fundamental del triplete del PSG, que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y su primera Champions League.

Este logro lo convirtió en el primer ecuatoriano en alzar la ‘Orejona’, elevando su perfil internacional y fortaleciéndolo como pieza clave en la defensa del conjunto parisino y de la selección nacional.

Contexto y relevancia histórica

Esta es la primera ocasión en que dos jugadores ecuatorianos aparecen nominados para integrar el equipo ideal de la FIFA en una misma temporada, un hecho histórico para el país sudamericano. La selección que integran se basó en el desempeño desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025.

Los aficionados pueden votar en la página oficial de FIFA, donde deben elegir un portero, hasta cuatro defensas, cuatro mediocampistas y tres delanteros de una lista de 88 nominados. El reconocimiento supone un gran impulso al fútbol ecuatoriano y valora la proyección internacional de los dos legionarios en Europa.