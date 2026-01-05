Montecristi: Hombre asesinado a tiros dentro de una vivienda en la parroquia Leonidas Proaño

Un hombre murió asesinado la noche de este domingo 4 de enero en la parroquia Leonidas Proaño, cantón Montecristi, cuando sujetos armados ingresaron a la vivienda donde se encontraba y le dispararon en repetidas ocasiones, según información preliminar proporcionada por las autoridades.

Ataque dentro de una vivienda

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el hecho ocurrió dentro del domicilio de la víctima, hasta donde llegaron varios hombres armados. Sin mediar palabras, los atacantes abrieron fuego, dejando al hombre gravemente herido.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a una casa de salud, donde el personal médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, al llegar al centro asistencial se confirmó su fallecimiento, debido a la gravedad de las heridas.

La víctima es Pedro Valencia, de aproximadamente 65 años de edad, según los primeros reportes. Sus amigos y allegados lo conocían como ‘El Gato’. El caso se mantiene en etapa de investigación.

Información preliminar de la víctima

De manera preliminar, se conoció que el hoy occiso laboraba en el municipio del cantón Montecristi.

Personal de Criminalística y agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de indicios, la recolección de pruebas balísticas y los procedimientos legales correspondientes.

Cifras de violencia en el distrito policial Manta

Según datos policiales, en lo que va de 2026 se han reportado ocho víctimas de hechos violentos en el distrito policial Manta, jurisdicción que abarca los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó.

Acciones de las autoridades

Tras el crimen, la Policía activó operativos de búsqueda y control en sectores aledaños, con el objetivo de ubicar a los responsables. Asimismo, se anunció el refuerzo de patrullajes preventivos en la parroquia Leonidas Proaño.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que pueda contribuir al esclarecimiento del hecho, garantizando la reserva de identidad de los informantes.

El caso permanece bajo conocimiento de la Fiscalía, que determinará las responsabilidades penales conforme a los resultados de la investigación (12).