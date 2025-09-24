COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Tragedia

Montecristi: más de 30 personas resultan afectadas por posible escape de amoníaco en planta procesadora

Una fuga de gas amoníaco en Montecristi dejó más de 30 personas intoxicadas. Descubre los detalles de esta emergencia.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Fuga de amoníaco en Montecristi: decenas intoxicados y atención de emergencia en exteriores del hospital
Fuga de amoníaco en Montecristi: decenas intoxicados y atención de emergencia en exteriores del hospital
Fuga de amoníaco en Montecristi: decenas intoxicados y atención de emergencia en exteriores del hospital
Fuga de amoníaco en Montecristi: decenas intoxicados y atención de emergencia en exteriores del hospital

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

Una aparente fuga de gas amoníaco registrada alrededor de las 02h00 de este miércoles, 30 de septiembre, en la planta procesadora Propimar, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, dejó más de 30 personas afectadas, según reportes preliminares. Los afectados fueron trasladados al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. Allí, la atención médica se extendió incluso hasta el parqueadero de ambulancias por la magnitud de la emergencia.

Atención médica dentro y fuera del hospital

De manera preliminar se confirmó que fueron más de 30 personas las que llegaron con síntomas de intoxicación química. Sin embargo, no se precisó la cifra exacta. Debido al elevado número de afectados, se habilitaron áreas internas y externas para la atención. Esto incluyó el patio de ambulancias, donde equipos médicos instalaron puntos de evaluación y tratamiento primario.

En el parqueadero, se observó a pacientes recibiendo oxígeno y controles de signos vitales. Mientras tanto, otros esperaban turnos para ser ingresados al área de emergencias. Los síntomas reportados incluyeron dificultad respiratoria, irritación ocular, ardor en garganta y náuseas, compatibles con exposición a gas amoníaco.

Investigación en marcha y control de riesgos

Desde la planta Propimar, dedicada al procesamiento y almacenamiento de productos del mar, no se ha emitido un reporte oficial del hecho. Tampoco se ha determinado la causa exacta del escape, sin embargo, las entidades pertinentes  evaluarán las posibles fallas en el sistema de refrigeración. Este sistema utiliza amoníaco como componente principal.

Peligros del amoníaco y medidas preventivas

El amoníaco (NH₃) es un compuesto químico común en la industria alimentaria y de refrigeración, pero altamente tóxico si se inhala en grandes cantidades. Además, la exposición puede causar lesiones pulmonares graves, quemaduras internas y, en casos extremos, la muerte.

Se espera que en las próximas horas se brinde detalles técnicos del incidente y comunique las acciones correctivas en curso.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa llega a Otavalo en medio del tercer día del paro nacional y fuerte resguardo militar

Al menos un muerto por un tiroteo en un centro de migrantes de Dallas

Daniel Noboa ajustó esta madrugada el estatuto para Asamblea Constituyente tras observaciones que hizo este martes la Corte Constitucional

Montecristi: más de 30 personas resultan afectadas por posible escape de amoníaco en planta procesadora

La UE y Ecuador pactan el intercambio de datos policiales para luchar contra el crimen organizado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa llega a Otavalo en medio del tercer día del paro nacional y fuerte resguardo militar

Al menos un muerto por un tiroteo en un centro de migrantes de Dallas

Daniel Noboa ajustó esta madrugada el estatuto para Asamblea Constituyente tras observaciones que hizo este martes la Corte Constitucional

Montecristi: más de 30 personas resultan afectadas por posible escape de amoníaco en planta procesadora

La UE y Ecuador pactan el intercambio de datos policiales para luchar contra el crimen organizado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa llega a Otavalo en medio del tercer día del paro nacional y fuerte resguardo militar

Al menos un muerto por un tiroteo en un centro de migrantes de Dallas

Daniel Noboa ajustó esta madrugada el estatuto para Asamblea Constituyente tras observaciones que hizo este martes la Corte Constitucional

La UE y Ecuador pactan el intercambio de datos policiales para luchar contra el crimen organizado

Organizaciones de defensa de los DDHH denuncian la desaparición de tres jóvenes detenidos durante las protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO