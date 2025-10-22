Motociclista muere tras chocar contra un tanquero en los exteriores del Hospital de Especialidades de Portoviejo

Un mortal accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles, 22 de octubre de 2025, en la ciudad de Portoviejo.

El hecho cobró la vida de un hombre, quien se movilizaba en una pasola.

Choque mortal en los exteriores de un hospital de Portoviejo

Según se informó, pasadas las 11h30, una pasola y un tanquero chocaron de manera mortal en los exteriores del Hospital de Especialidades Portoviejo (HEP), en la vía a Santa Ana.

El impacto fue tal que el conductor de la moto quedó tendido en la vía, muriendo de manera inmediata.

El cuerpo de la víctima, que hasta el momento no ha sido identificado, fue rodeado rápidamente por curiosos. Sin embargo, nadie pudo hacer nada por saberle la vida.

Al lugar llegaron miembros de la Policía y Agencia Nacional de Tránsito. Así como familiares del fallecido, quienes protagonizaron escenas de dolor.

Lo llevaron a la morgue de Portoviejo

En medio del llanto de los deudos, los agentes policiales ordenaron el traslado del cadáver hasta el Centro Forense de Portoviejo. Allí se le realizará la autopsia de ley, como parte del proceso investigativo.

Por otra parte, agentes de tránsito trasladaron los vehículos siniestrados hasta los patios de retención vehicular. En el lugar se especuló sobre lo sucedido, pero las investigaciones determinarán las circunstancias del accidente.

El hecho también dejó a un hombre detenido, quien habría estado al volante de la volqueta siniestrada. Se espera su testimonio y el pronunciamiento oficial de la Policía sobre este hecho.

Motocicletas son protagonistas de accidentes de tránsito en Ecuador

En Ecuador, los accidentes de motocicleta representan una emergencia de salud pública, con cuatro de cada diez fallecidos en siniestros viales siendo motociclistas, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Este fenómeno se agrava por el aumento en el parque vehicular: el 28,4% de los vehículos registrados son motos, involucradas en tres de cada diez colisiones.

Durante 2023, se reportaron 20.994 accidentes viales a nivel nacional, dejando 18.605 lesionados y 2.373 fallecidos, un incremento del 7,76% respecto a 2022. El ECU 911 registró 32.687 percances con motos hasta octubre de 2023, con un promedio diario de 135 alertas.

Para el primer trimestre de 2025, el INEC contabilizó 4.759 accidentes, con 565 fallecidos, una tasa de 11,87 muertes por cada 100 incidentes.

Las causas principales incluyen el exceso de velocidad (28,4%), maniobras imprudentes (23,2%) y rebase en zonas prohibidas (17,6%). Otras factores son distracciones, fatiga, alcohol y falta de equipo protector como cascos, que reduce traumatismos encefálicos en un 72%.

Ecuador lidera la mortalidad vial en Suramérica, con 11 muertes diarias —una cada dos horas— en 2025, según la OMS.

