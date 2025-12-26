Movimiento Pachakutik confirma expulsión de José Nango y niega representación política

El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik aclaró que el asambleísta José Nango, representante de Pastaza, no actúa en nombre de la organización. La agrupación indígena confirmo que la expulsión se dio en septiembre de 2025, en medio de cuestionamientos por su relación con el Consejo de la Judicatura.

Mediante un pronunciamiento público, Pachakutik precisó que José Nango fue separado del movimiento luego de un proceso disciplinario interno, por lo que sus decisiones, posturas y declaraciones son de exclusiva responsabilidad personal y no reflejan la posición política de la organización.

La aclaración se produce en un contexto de versiones públicas que vinculan al legislador con el Consejo de la Judicatura (CJ) y con Mario Godoy, presidente de esa institución. Ante ello, el movimiento enfatizó que no mantiene ningún tipo de relación política ni institucional con el accionar del asambleísta.

Pachakutik reiteró que, desde su expulsión, Nango no forma parte de su estructura orgánica, ni participa en decisiones colectivas, por lo que cualquier interpretación sobre respaldos políticos carece de sustento.

Cuestionamientos por presuntos vínculos institucionales

Entre los señalamientos que han generado debate público consta la información de que un hijo de José Nango trabajaría en el Consejo de la Judicatura de Pastaza, situación que ha motivado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en decisiones de carácter político o judicial.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del Consejo de la Judicatura que confirme o descarte irregularidades relacionadas con este caso. Pachakutik no se refirió a la situación laboral del familiar, pero insistió en que no asume responsabilidad alguna sobre estos hechos.

El movimiento subrayó que su postura institucional es la transparencia y la independencia de funciones, principios que, aseguró, rigen su actuación política y legislativa.

Actuación legislativa y antecedentes públicos

José Nango ha sido objeto de atención pública luego de que fuera el único asambleísta que se abstuvo durante la comparecencia de Mario Godoy ante la Asamblea Nacional. Esta actuación generó cuestionamientos debido a que Nango integra la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político.

Analistas y sectores políticos interpretaron esta abstención como una posible cercanía con el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), organización que respalda al oficialismo. Sin embargo, no existe un pronunciamiento formal del asambleísta que confirme una adhesión política a dicho movimiento.

Adicionalmente, se ha informado que José Nango mantiene una investigación previa en la Fiscalía de Pastaza por un presunto delito de violación. De acuerdo con información disponible, la causa no registra avances hasta la fecha. Se encuentra en etapa preliminar, sin que exista sentencia ni resolución judicial.

Pachakutik no se pronunció sobre este proceso judicial, pero recalcó que no mantiene vínculo político alguno con el legislador y que respeta la independencia de la justicia y el principio de presunción de inocencia.