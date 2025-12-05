COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Asia

Muere decapitado el influencer indio Prince Patel en un accidente de moto a alta velocidad

El influencer indio Prince Patel, de 18 años, murió en Surat, Gujarat, tras un accidente en moto a alta velocidad; investigan las circunstancias del hecho.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El influencer Prince Patel, conocido en redes como PKR Blogger, falleció en un accidente de tránsito mientras conducía una motocicleta KTM Duke a alta velocidad en Surat, estado de Gujarat, en India. El siniestro ocurrió cuando descendía un tramo elevado y terminó impactando contra un separador vial, según reportes policiales citados por medios locales. El joven tenía 18 años y, de acuerdo con las primeras indagaciones, no llevaba casco.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en el sector cercano a Breadliner Circle, en el área de Khatodara, lo que permitió observar la secuencia del impacto y la reacción de testigos que se aproximaron tras el choque.

Medios indios informaron que Patel habría circulado a una velocidad aproximada de 140 km/h, dato que coincide con registros y publicaciones previas en las que el joven mostraba contenido de conducción rápida para sus seguidores.

Cámaras, investigación y primeros datos oficiales

Las autoridades iniciaron un proceso para reconstruir de forma técnica cómo ocurrió el accidente. La Policía registró el caso como un siniestro fatal y trabaja con los videos y los elementos del lugar para precisar la dinámica del choque.

De acuerdo con los reportes preliminares, el joven perdió el control al descender del paso elevado, y la motocicleta terminó contra la franja divisoria de la vía. La fuerza del impacto provocó lesiones mortales y la muerte fue inmediata.

La investigación también busca descartar otros factores asociados a la ruta, el tráfico del momento o posibles conductas de riesgo vinculadas a la grabación de contenido para redes sociales.

Quién era el influencer PKR Blogger

Prince Patel era una joven figura de redes sociales que había ganado notoriedad por su afición a las motocicletas y por publicar videos y fotografías de su vehículo en distintos entornos urbanos.

Los medios que cubrieron el caso señalan que el influencer era popular entre adolescentes y fanáticos del motociclismo, y que en varias de sus publicaciones destacaba el desempeño de su KTM, a la que incluso había dado un apodo.

Tras confirmarse su muerte, el hecho generó numerosas reacciones en plataformas sociales, donde usuarios expresaron condolencias y compartieron mensajes relacionados con la importancia del respeto a los límites de velocidad y el uso permanente del casco.

Seguridad vial y repercusión del caso

El accidente de Patel se difunde en un contexto en el que India y otros países han intensificado campañas de prevención por siniestros de motociclistas, especialmente entre jóvenes.

En este caso, los datos publicados por la prensa subrayan dos elementos relevantes: la alta velocidad reportada y el uso de la moto sin casco, aspectos que suelen estar asociados a mayor riesgo de lesión fatal en accidentes viales.

La confirmación de avances oficiales del proceso investigativo dependerá de los informes policiales y periciales que se emitan tras el análisis completo de los registros de video y del entorno del siniestro.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Doble tragedia en una familia: una mujer muere en choque frontal y su esposo fallece tras conocer la noticia

La Inteligencia Artificial (IA) será obligatoria en currículo escolar con nuevo proyecto de reforma educativa

Hallan el cuerpo de una mujer en un carrito de compras en Sao Paulo y buscan a un sospechoso

Asamblea Nacional abre la puerta al juicio político contra exministro Jimmy Martin Delgado por crisis sanitaria

Tres cantones se benefician con nuevas albarradas para acopio de agua

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Doble tragedia en una familia: una mujer muere en choque frontal y su esposo fallece tras conocer la noticia

La Inteligencia Artificial (IA) será obligatoria en currículo escolar con nuevo proyecto de reforma educativa

Hallan el cuerpo de una mujer en un carrito de compras en Sao Paulo y buscan a un sospechoso

Asamblea Nacional abre la puerta al juicio político contra exministro Jimmy Martin Delgado por crisis sanitaria

Tres cantones se benefician con nuevas albarradas para acopio de agua

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Doble tragedia en una familia: una mujer muere en choque frontal y su esposo fallece tras conocer la noticia

La Inteligencia Artificial (IA) será obligatoria en currículo escolar con nuevo proyecto de reforma educativa

Hallan el cuerpo de una mujer en un carrito de compras en Sao Paulo y buscan a un sospechoso

Asamblea Nacional abre la puerta al juicio político contra exministro Jimmy Martin Delgado por crisis sanitaria

Tres cantones se benefician con nuevas albarradas para acopio de agua

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO