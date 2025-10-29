Muere el vicealcalde del cantón Playas, Aldo García Tomalá, a los 43 años

Aldo García Tomalá, vicealcalde del cantón Playas, provincia del Guayas, falleció la noche del martes 28 de octubre en una clínica de Guayaquil, víctima de un derrame cerebral que lo sorprendió mientras cumplía sus labores en las oficinas del GAD Municipal.

Su deceso, a los 43 años de edad, ha causado consternación y sorpresa en el medio local.

Vicealcalde se sintió mal durante su jornada laboral

La tarde del martes, aproximadamente a las 15h00, García Tomalá se encontraba atendiendo a usuarios en el edificio municipal cuando presentó síntomas repentinos de malestar.

Inmediatamente, fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia a una clínica de Guayaquil, donde ingresó en estado crítico. A pesar de las intervenciones de los especialistas, el deceso se confirmó alrededor de las 23h00 del mismo día.

El informe médico preliminar atribuyó la causa de muerte a un derrame cerebral, una afección cerebrovascular que interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro y puede ser fatal sin atención oportuna.

Fuentes del GAD Municipal confirmaron que García no presentaba antecedentes públicos de problemas de salud graves.

El funcionario, quien habría cumplido 44 años el próximo 13 de noviembre, deja en duelo a su familia, colegas y la comunidad de Playas.

Era ‘el concejal de las comunas’

García Tomalá ejercía el cargo de vicealcalde en el periodo 2023-2027 bajo la administración del alcalde Gabriel Balladares, del Movimiento Unidad Primero. Este era su segundo período como concejal, tras haber su gestión entre 2019 y 2023.

Originario de la comuna Engabao, una parroquia rural de Playas, se ganó el apodo de ‘el concejal de las comunas’ por su dedicación a las zonas periféricas del cantón.

Durante la pandemia de COVID-19 en 2020-2021, García Tomalá lideró iniciativas solidarias que distribuyeron alimentos, agua potable y mascarillas a más de 5.000 familias afectadas, en colaboración con el GAD y organizaciones locales, según registros municipales.

Faceta empresarial y cultural

Además de su rol político, García Tomalá era un empresario local propietario de un negocio de comercialización de productos del mar, sector clave en la economía de Playas. Su emprendimiento generaba empleo para decenas de familias en Engabao.

Como músico aficionado, dirigía una orquesta que participaba en eventos comunitarios, ferias y celebraciones patronales, fusionando ritmos costeños con su compromiso social. Esta pasión lo convertía en una figura accesible, siempre presente en asambleas barriales y festivales.

El alcalde Balladares expresó su condolencia en redes sociales: “Hasta pronto, mi eterno vicealcalde del pueblo. Siempre con una sonrisa y al servicio de todos”. El mensaje acumuló miles de interacciones, reflejando el impacto de García en la comunidad.

Reacciones y sepelio del vicealcalde

En señal de duelo, el GAD Municipal de Playas suspendió la atención al público el miércoles y las banderas ondean a media asta. Autoridades provinciales y nacionales lamentaron la pérdida y destacaron su legado de cercanía.

Su sepelio se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, a las 15h00, en la comuna Engabao, donde se espera la asistencia de cientos de vecinos.