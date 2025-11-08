COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Estados Unidos

Muere James Watson, el científico que descubrió la estructura del ADN

James Watson dedicó su vida al estudio del ADN y cambió la historia de la genética.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Muere James Watson, el científico que descubrió la estructura del ADN.
Muere James Watson, el científico que descubrió la estructura del ADN.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El mundo de la ciencia lamenta la pérdida del científico estadounidense James Watson, el investigador que descifró junto a Francis Crick la estructura del ADN. El Premio Nobel de Medicina de 1962 murió a los 97 años, según confirmó el Laboratorio Cold Spring Harbor (CHSL).

La institución expresó en un comunicado: “Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento del Dr. James Watson, científico galardonado con el Premio Nobel y exdirector y presidente de CSHL”. El mensaje agregó condolencias para su esposa Liz y su familia.

James Watson: el legado del descubridor del ADN

En 1953, James Watson, Crick y Maurice Wilkins realizaron uno de los descubrimientos más trascendentales de la ciencia moderna: la doble hélice del ADN. Este hallazgo transformó la biología molecular y la medicina contemporánea, abriendo caminos para comprender la herencia genética y el desarrollo de nuevas terapias.

Por otro lado, en 1968, Watson asumió la dirección del Laboratorio Cold Spring Harbor, marcando el inicio de una etapa de expansión científica. Impulsó investigaciones sobre cáncer, neurociencia y biología vegetal, consolidando al centro como referente global en investigación biomédica.

Un genio rodeado de controversia

A pesar de sus aportes, la figura de James Watson también estuvo envuelta en polémica. En 2007, el Sunday Times publicó una entrevista donde el científico realizó comentarios con connotaciones racistas, sugiriendo diferencias intelectuales entre personas negras y blancas.

Tras esas declaraciones, Watson renunció a su cargo y se alejó de la vida pública. Años después, la repetición de opiniones similares provocó la ruptura definitiva de su vínculo con el laboratorio que alguna vez dirigió.

Un legado que marcó la historia de la ciencia

Más allá de las controversias, James Watson deja una huella imborrable en la historia de la ciencia. Su trabajo sobre la estructura del ADN cambió para siempre la comprensión de la vida a nivel molecular. Su legado continúa inspirando a generaciones de investigadores en todo el mundo

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum y consulta popular en Ecuador: servicios especiales para grupos prioritarios

Ecuador podría citar a Jeremy Arévalo tras quedar fuera de la Sub-21 de España

Muere James Watson, el científico que descubrió la estructura del ADN

Black Friday 2025 en Ecuador: ¿cuándo será y qué descuentos se esperan este año?

Hombre es sentenciado a 29 años por violación con agravantes en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum y consulta popular en Ecuador: servicios especiales para grupos prioritarios

Ecuador podría citar a Jeremy Arévalo tras quedar fuera de la Sub-21 de España

Muere James Watson, el científico que descubrió la estructura del ADN

Black Friday 2025 en Ecuador: ¿cuándo será y qué descuentos se esperan este año?

Hombre es sentenciado a 29 años por violación con agravantes en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Referéndum y consulta popular en Ecuador: servicios especiales para grupos prioritarios

Ecuador podría citar a Jeremy Arévalo tras quedar fuera de la Sub-21 de España

Black Friday 2025 en Ecuador: ¿cuándo será y qué descuentos se esperan este año?

Hombre es sentenciado a 29 años por violación con agravantes en Quito

¡Shakira arribó a Quito! Así fue su espectacular llegada para tres noches de conciertos en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO