Muere James Watson, el científico que descubrió la estructura del ADN.

El mundo de la ciencia lamenta la pérdida del científico estadounidense James Watson, el investigador que descifró junto a Francis Crick la estructura del ADN. El Premio Nobel de Medicina de 1962 murió a los 97 años, según confirmó el Laboratorio Cold Spring Harbor (CHSL).

La institución expresó en un comunicado: “Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento del Dr. James Watson, científico galardonado con el Premio Nobel y exdirector y presidente de CSHL”. El mensaje agregó condolencias para su esposa Liz y su familia.

James Watson: el legado del descubridor del ADN

En 1953, James Watson, Crick y Maurice Wilkins realizaron uno de los descubrimientos más trascendentales de la ciencia moderna: la doble hélice del ADN. Este hallazgo transformó la biología molecular y la medicina contemporánea, abriendo caminos para comprender la herencia genética y el desarrollo de nuevas terapias.

Por otro lado, en 1968, Watson asumió la dirección del Laboratorio Cold Spring Harbor, marcando el inicio de una etapa de expansión científica. Impulsó investigaciones sobre cáncer, neurociencia y biología vegetal, consolidando al centro como referente global en investigación biomédica.

Un genio rodeado de controversia

A pesar de sus aportes, la figura de James Watson también estuvo envuelta en polémica. En 2007, el Sunday Times publicó una entrevista donde el científico realizó comentarios con connotaciones racistas, sugiriendo diferencias intelectuales entre personas negras y blancas.

Tras esas declaraciones, Watson renunció a su cargo y se alejó de la vida pública. Años después, la repetición de opiniones similares provocó la ruptura definitiva de su vínculo con el laboratorio que alguna vez dirigió.

Un legado que marcó la historia de la ciencia

Más allá de las controversias, James Watson deja una huella imborrable en la historia de la ciencia. Su trabajo sobre la estructura del ADN cambió para siempre la comprensión de la vida a nivel molecular. Su legado continúa inspirando a generaciones de investigadores en todo el mundo