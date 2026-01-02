Muere niña de 9 años y suben a ocho las víctimas de la masacre en Manta.

La violencia en Manta no da tregua y conmociona al país. Kira Moreira Alonzo, de apenas nueve años, falleció este jueves 2 de enero en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito.

La menor permanecía internada tras resultar herida en la masacre ocurrida el 31 de diciembre de 2025 en Manta.

Con su muerte, el ataque armado deja ocho víctimas mortales y agrava el saldo de violencia en el cantón manabita.

La niña recibió atención inicial en el hospital del IESS de Manta, pero su condición obligó a un traslado urgente. Médicos la derivaron vía aérea a Quito con la esperanza de estabilizarla.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su estado crítico no permitió una recuperación favorable.

Masacre en Manta durante celebración familiar

La masacre en Manta ocurrió la noche del 31 de diciembre de 2025 en el barrio Nueva Esperanza, parroquia Eloy Alfaro.

Sujetos armados dispararon indiscriminadamente contra una familia que celebraba el Fin de Año en el exterior de una vivienda.

El atentado dejó siete personas fallecidas en el lugar y al menos diez heridos de gravedad.

Entre las víctimas iniciales figuró Yulexi Elizabeth Alonzo Mera, madre de la menor fallecida. La mujer permanecía embarazada y los médicos confirmaron su deceso el 1 de enero.

Este crimen conmocionó a los habitantes del sector y encendió alertas por el nivel de violencia.

Pese a la gravedad del ataque, el equipo médico actuó con rapidez. Los especialistas practicaron una cesárea de emergencia y lograron salvar al bebé.

Actualmente, el recién nacido permanece estable bajo observación médica.

Con este hecho, el distrito Manta cerró 2025 con 519 muertes violentas, la cifra más alta registrada oficialmente.

En los primeros días de 2026, la ciudad ya suma nuevas víctimas por ataques armados. La violencia ligada al crimen organizado mantiene en alerta permanente a las autoridades y a la población. (07)