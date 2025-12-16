COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Europa

Muere un niño tras ser apuñalado en un colegio de la región rusa de Moscú

Un ataque violento en una escuela de Moscú ha dejado como saldo la muerte de un niño de diez años y un guardia de seguridad herido. El incidente está siendo investigado.
Un niño muerto y un guardia herido tras apuñalamiento en escuela de Moscú

Un trágico incidente ocurrió este martes en una escuela de la región de Moscú, cuando un adolescente apuñaló a un menor de diez años, quien falleció debido a las heridas. Además, un guardia de seguridad también resultó herido. El ataque, ocurrido en la localidad de Gorki 2, en el distrito de Odintsovo.

El ataque en la escuela de Gorki 2

El Comité de Investigación de Rusia ha informado que el ataque se registró esta mañana en la escuela ubicada en Gorki 2, un pequeño asentamiento en las afueras de Moscú, específicamente en el distrito de Odintsovo. Según los primeros informes, el presunto agresor, un adolescente que también asistía a la institución educativa, apuñaló a dos personas: un niño de 10 años, quien falleció a causa de las heridas, y un guardia de seguridad, quien resultó herido pero se encuentra fuera de peligro.

La víctima mortal, un niño de tan solo 10 años, fue declarado muerto poco después del ataque. Mientras tanto, el guardia de seguridad fue atendido rápidamente por los servicios de emergencia y se encuentra estable. La noticia ha generado una gran preocupación en la comunidad educativa y entre los padres de familia, quienes exigen respuestas sobre cómo pudo ocurrir un suceso tan violento en una institución escolar.

La investigación en curso

Las autoridades rusas han abierto una investigación formal para determinar las causas del ataque y esclarecer las circunstancias que llevaron a este lamentable suceso. La fuerzas de seguridad han logrado arrestar al presunto autor del apuñalamiento, quien se encuentra detenido y pasará por un exhaustivo análisis psicológico. A pesar de ser un menor de edad, las autoridades han señalado que se están tomando todas las medidas necesarias para entender las razones detrás del ataque.

Al momento lo que se sabe es que el adolescente asistía a la misma escuela que sus víctimas. La policía también ha indicado que se analizará el entorno familiar y social del menor para comprender mejor su comportamiento.

Impacto en la comunidad educativa y respuestas oficiales

Este incidente ha dejado una profunda huella en la comunidad educativa de la región, que ha reaccionado con conmoción y tristeza. Las autoridades locales han expresado su solidaridad con las víctimas y sus familias, y han prometido que tomarán medidas para asegurar que algo similar no vuelva a ocurrir.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Voróbiev, expresó en un comunicado su pesar por lo sucedido y enfatizó que se trabajará de manera conjunta con las instituciones educativas para reforzar la seguridad en las escuelas. Además, se ha convocado a un consejo extraordinario para revisar los protocolos de seguridad en las escuelas de la región.

Por su parte, expertos en psicología infantil han señalado que este tipo de incidentes, aunque raros, reflejan posibles problemas subyacentes en la vida del agresor, como la violencia familiar, el bullying o la falta de apoyo emocional adecuado. En este sentido, se sugiere que las escuelas deberían implementar programas de prevención de la violencia y fomentar un ambiente más inclusivo y comprensivo para los estudiantes.

