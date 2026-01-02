Muere una bebé de tres semanas por las bajas temperaturas en la Franja de Gaza

Una bebé de tres semanas falleció este jueves en la Franja de Gaza, en el campamento de desplazados de Nuseirat, a causa de las bajas temperaturas, en un contexto marcado por la destrucción, el desplazamiento masivo y la crisis humanitaria derivada de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023.

La menor, identificada como Malak Rami Ghneim, vivía junto a su familia en una tienda de campaña en el centro de la Franja de Gaza. La información fue confirmada por el diario Filastin, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y por la agencia de noticias palestina WAFA.

Bajas temperaturas en la Franja de Gaza

Las bajas temperaturas están afectando especialmente a los cientos de miles de desplazados internos que residen en refugios improvisados, sin protección adecuada frente al frío. Muchas familias dependen de tiendas de campaña o estructuras precarias tras haber perdido sus hogares durante los ataques.

Organismos humanitarios han advertido que la combinación de invierno, escasez de recursos y destrucción de infraestructura incrementa los riesgos para la población más vulnerable, en particular niños, recién nacidos y personas mayores.

Incidentes adicionales en la Franja de Gaza

En un incidente separado ocurrido durante la misma jornada, una mujer y su hijo murieron y otras cinco personas resultaron heridas con quemaduras tras un incendio registrado en una tienda de campaña en la ciudad de Gaza.

Las autoridades locales indicaron que este tipo de siniestros se ha vuelto más frecuente debido al uso de fuentes de calor improvisadas, empleadas por las familias para protegerse de las bajas temperaturas en condiciones de hacinamiento.

Estos hechos reflejan el deterioro de las condiciones de vida en los campamentos de desplazados, donde la falta de electricidad, combustible y materiales seguros agrava los riesgos diarios.

Contexto del conflicto y balance de víctimas

La Franja de Gaza atraviesa una crisis humanitaria prolongada desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023. A pesar de la entrada en vigor de un alto el fuego el pasado 10 de octubre, las consecuencias del conflicto continúan afectando a la población civil.

Según los datos disponibles, 416 personas han fallecido en Gaza por ataques israelíes desde el inicio de la tregua. No obstante, el balance total de víctimas mortales desde el comienzo de la ofensiva supera los 71.200 palestinos.

Las cifras reflejan el impacto acumulado de los enfrentamientos, así como las condiciones extremas en las que sobrevive la población desplazada, expuesta no solo a la violencia, sino también a factores climáticos y sanitarios adversos.

Situación humanitaria actual

Diversas agencias internacionales y organizaciones humanitarias han alertado sobre la insuficiencia de ayuda, la limitación en el acceso a suministros básicos y la saturación de los servicios médicos en el enclave.

La muerte de la bebé por hipotermia pone de relieve los riesgos asociados al invierno en Gaza y la urgencia de reforzar la asistencia humanitaria, especialmente para los desplazados que viven en tiendas de campaña.

Mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para mantener la tregua, la situación sobre el terreno sigue marcada por la vulnerabilidad de la población civil y la necesidad de medidas inmediatas de protección.