Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Muere Zulema Saadi, madre del político y exalcalde guayaquileño Jaime Nebot

La madre de Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil, falleció la noche del reciente lunes 13 de octubre de 2025.
La madre de Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil, falleció la noche del reciente lunes 13 de octubre de 2025.
Jaime Nebot Saadi sigue siendo un referente de la política ecuatoriana.
La madre de Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil, falleció la noche del reciente lunes 13 de octubre de 2025.
Jaime Nebot Saadi sigue siendo un referente de la política ecuatoriana.

El municipio de Guayaquil confirmó el fallecimiento de Zulema Saadi Abichiane de Nebot, madre del exdiputado y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi.

“Ante el sensible fallecimiento de la señora Zulema Saadi Abichiane de Nebot, madre del abogado Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, expresamos nuestra más sincera nota de pesar a sus familiares y a sus más cercanos amigos», dice el comunicado oficial del Municipio.

Saadi estuvo casada con el político Jaime Nebot Velasco, quien fue ministro de Gobierno durante el quinto mandato presidencial de José María Velasco Ibarra.

Mensajes de solidaridad para Jaime Nebot

La muerte de la progenitora de Jaime Nebot, presidente vitalicio del Partido Social Cristino (PSC), ha despertado mensajes de solidaridad en redes sociales.

El exlegislador Vicente Taiano, desde las filas del PSC, expresó: “Mi más sentido pésame al abogado Jaime Nebot y a toda su familia, ante el sensible fallecimiento de su querida madre, distinguida dama, Zulema Saadi Abichiane de Nebot. Paz en su tumba».

El activista y docente Omar Maluk señaló: “Mi sentido pésame por el fallecimiento de Zulema Saadi, madre de Jaime Nebot. Zulema nació el mismo año que mi madre Amira y fueron buenas amigas. Su padre José Saadi fue uno de los mejores amigos de mi padre Mauricio. Jaime, su hijo, mi amigo personal».

Mientras que la Prefectura del Guayas publicó una nota de pésame. «Desde la Prefectura Ciudadana del Guayas lamentamos el fallecimiento de Zulema Saadi Abichiane de Nebot, madre de Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil.Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor», dice.

Aquiles Alvarez también se expresó

El actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, envió también un mensaje de condolencia para Nebot. Esto, pese a su marcada rivalidad política.

«Lamento el fallecimiento de doña Zulema Saadi Abichiane, madre del exalcalde Jaime Nebto Saadi», escribió el político.

«Acompaño con sinceridad a Jaime y a toda su familia en este momento de dolor, deseándoles fortaleza y paz. Que doña Zulema descanse en paz», añadió en su publicación.

Jaime Nebot tiene cuatro décadas en la política ecuatoriana

Jaime Nebot, abogado y político ecuatoriano nacido en 1946 en Guayaquil, inició su trayectoria en 1984 como gobernador de Guayas, designado por León Febres-Cordero. Militante del Partido Social Cristiano (PSC), fue diputado nacional en 1990 y candidato presidencial en 1992 y 1996. En 1998, ocupó un escaño en la Asamblea Constituyente.

Su legado mayor es como alcalde de Guayaquil (2000-2019), reelecto en 2004, 2009 y 2014 con amplio apoyo. Bajo el lema «Más Ciudad», impulsó regeneración urbana masiva, modernizando calles, parques y el Malecón 2000. Construyó autopistas como la Terminal-Pascuales, promovió «Más Alimentos» para accesibilidad alimentaria y fortaleció seguridad y salud pública.

Nebot dejó el cargo en 2019, consolidado como ícono regional.

