COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Norteamérica

Mujer es sentenciada a 20 años de cárcel por ordenar el asesinato de sus padres, hermanos y sobrino

Hace tres años, Yesenia Ivón C.C. ordenó el asesinato de siete miembros de su familia, con el objetivo de adueñarse de su patrimonio. La Justicia acaba de condenarla a prisión.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Yesenia Ivón C.C. fue sentenciada a 20 años de prisión por el asesinato de casi toda su familia, el cual se registró el 3 de julio de 2022 en un predio común donde tenían varias viviendas.

El hecho, ahora ya con sentencia, conmocionó a Veracruz, México, por la frialdad de la mujer al atentar contra sus padres, hermanos, cuñada y sobrino.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la sentenciada ordenó los crímenes para adueñarse del patrimonio familiar. Su hijo, una sobrina y ella fueron los únicos sobrevivientes de la matanza.

Le abrió la puerta a los sicarios para el múltiple asesinato

La Fiscalía  recordó que el caso se registró “en un predio que comprende tres viviendas, Yesenia Ivón abrió la puerta de entrada hacia la vía pública a hombres armados, quienes agredieron a los residentes.

De acuerdo a la entidad, los implicados realizaron el ataque con armas de fuego y un arma blanca, ocasionándoles diversas lesiones que les privaron de la vida.

Las primeras versiones señalaban que Yesenia Ivonne se había salvado de una agresión y que logró proteger a su hijo y una sobrina. Sin embargo, la mujer fue detenida el 2 de agosto de 2022 tras las investigaciones.

Cabe destacar que, al momento de su captura, la acusada estaba embarazada y dio a luz días después en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz.

Un crimen motivado por la ambición

La familia se dedicaba a la venta de carnes y tenía más de 15 años de residencia en Veracruz. Según se conoció, administraban varias carnicerías, por lo que la mujer habría ordenado el crimen con el objetivo de adueñarse de los negocios. Así como de otras propiedades familiares.

Las personas asesinadas, así como su vínculo familiar con la sentenciada, fueron:

Padre: José Luis, de 63 años.
Madre: María Concepción, de 61.
Hermano: Óscar, de 43.
Hermano: Mario Alberto, de 39.
Hermana: María de la Luz, de 45.
Cuñada: Yuridia Edith, de 45.
Sobrino: un menor de 15.

Apelarán sentencia por asesinato múltiple

Tras la publicación del fallo, tanto la defensa como los representantes de las víctimas anunciaron su intención de presentar recursos de apelación.

De su parte, la familia de las víctimas busca una pena mayor para Yesenia Ivón. Y es que a la mujer se la declaró culpable de homicidio calificado, lo que puede derivar en una condena de hasta 70 años de prisión.

La familia exige una sentencia proporcional a la gravedad del crimen y los daños irreparables que dejó.

Por otra parte, se desconoce quiénes fueron los perpetradores de la matanza, ya que la mujer es la único procesada en el caso.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mujer es sentenciada a 20 años de cárcel por ordenar el asesinato de sus padres, hermanos y sobrino

Liga de Portoviejo ya está en el Alejandro Serrano Aguilar para medir a Liga de Cuenca: Tiene dos bajas

Día del Veterinario: Este gremio de médicos celebra su labor y ofrece campañas gratuitas en Portoviejo

Moisés Caicedo nominado al Mejor Gol del Mes en la Premier League por su tanto contra Liverpool

De tradición celta a disfraces infantiles: Así se celebra Halloween alrededor el mundo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mujer es sentenciada a 20 años de cárcel por ordenar el asesinato de sus padres, hermanos y sobrino

Liga de Portoviejo ya está en el Alejandro Serrano Aguilar para medir a Liga de Cuenca: Tiene dos bajas

Día del Veterinario: Este gremio de médicos celebra su labor y ofrece campañas gratuitas en Portoviejo

Moisés Caicedo nominado al Mejor Gol del Mes en la Premier League por su tanto contra Liverpool

De tradición celta a disfraces infantiles: Así se celebra Halloween alrededor el mundo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Liga de Portoviejo ya está en el Alejandro Serrano Aguilar para medir a Liga de Cuenca: Tiene dos bajas

Día del Veterinario: Este gremio de médicos celebra su labor y ofrece campañas gratuitas en Portoviejo

Moisés Caicedo nominado al Mejor Gol del Mes en la Premier League por su tanto contra Liverpool

De tradición celta a disfraces infantiles: Así se celebra Halloween alrededor el mundo

Día de los Fieles Difuntos: Las flores en Portoviejo experimentan incremento en sus precios por alta demanda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO