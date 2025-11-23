Mujer fallece durante cirugía estética en Manta; se investiga posible negligencia

La paciente Mayra Alejandra Delgado Coque, de 37 años, falleció el sábado mientras se sometía a una cirugía estética de lipo-abdominoplastia en una clínica privada de Manta, donde ingresó a las 11h00 en buen estado de salud. El caso está siendo investigado por las autoridades por posible negligencia médica.

Quiénes participaron en la cirugía

Según versiones preliminares, el procedimiento quirúrgico contó con la participación de un cirujano, un anestesiólogo y personal auxiliar. La operación tuvo lugar en un quirófano alquilado por un grupo de médicos que no forma parte permanente del establecimiento.

Cerca de cuatro horas y media después del inicio del procedimiento, se confirmó la muerte de Delgado Coque. Tras el deceso, el cuerpo habría permanecido en el quirófano mientras el personal médico abandonaba la clínica, lo que ha generado mayor conmoción entre familiares y la comunidad.

La Fiscalía abrió un expediente para investigar un posible delito culposo, que podría derivar en sanciones para los responsables en caso de comprobarse negligencia o incumplimiento de protocolos médicos.

Reacciones y medidas

El hecho ha causado indignación en la comunidad y en redes sociales. La ciudadanía exige mayo control a centros médicos que ofrecen servicios de cirugías estéticas.

Autoridades locales aseguraron que el caso se investigará con rigor para determinar responsabilidades y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. (12)